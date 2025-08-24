Chicago'da Filistin'e dayanışma yürüyüşü: Barghouti'yi serbest bırakın!

Chicago'da Filistin'e dayanışma yürüyüşü: Barghouti'yi serbest bırakın!
Yayınlanma:
Chicago'da bir araya gelen göstericiler, Michigan Caddesi boyunca yürüyerek Filistin için adalet sloganları attı ve Marwan Barghouti’nin serbest bırakılmasını talep etti.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde, Anti-Savaş Komitesi Chicago ve Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu’nun öncülüğünde bir araya gelen göstericiler, Michigan Caddesi boyunca yürüyerek Filistin için adalet sloganları attı.

yeni-proje-2.jpg

Göstericiler, Marwan Barghouti’nin serbest bırakılmasını talep etti.

yeni-proje.jpg

Bu sırada Filistin bayrakları sallayan motorcular da protestoya destek verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Dünya
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti