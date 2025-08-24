Chicago'da Filistin'e dayanışma yürüyüşü: Barghouti'yi serbest bırakın!

Chicago'da bir araya gelen göstericiler, Michigan Caddesi boyunca yürüyerek Filistin için adalet sloganları attı ve Marwan Barghouti’nin serbest bırakılmasını talep etti.