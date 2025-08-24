Chicago'da Filistin'e dayanışma yürüyüşü: Barghouti'yi serbest bırakın!
Yayınlanma:
Chicago'da bir araya gelen göstericiler, Michigan Caddesi boyunca yürüyerek Filistin için adalet sloganları attı ve Marwan Barghouti’nin serbest bırakılmasını talep etti.
ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde, Anti-Savaş Komitesi Chicago ve Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu’nun öncülüğünde bir araya gelen göstericiler, Michigan Caddesi boyunca yürüyerek Filistin için adalet sloganları attı.
Göstericiler, Marwan Barghouti’nin serbest bırakılmasını talep etti.
Bu sırada Filistin bayrakları sallayan motorcular da protestoya destek verdi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)