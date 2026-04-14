Çernobil'de alarm zilleri! İkinci bir felaket kapıda olabilir

Çernobil'de alarm zilleri! İkinci bir felaket kapıda olabilir
Greenpeace, Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali sahasında bulunan iç radyasyon kabuğunun yapısal bütünlüğünü kaybetme riski nedeniyle çevreye yeniden radyoaktif salım yaşanabileceği uyarısında bulundu. Raporda, mevcut koruma sistemlerinin savaş koşulları nedeniyle yeterince işlevsel olmadığına dikkat çekildi.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Ukrayna’da bulunan Çernobil Nükleer Santrali sahasına ilişkin yayımladığı yeni raporda, nükleer tesisin kalıntılarını çevreleyen iç koruyucu yapının giderek zayıfladığı ve olası bir çöküş durumunda ciddi çevresel riskler doğabileceği uyarısında bulundu.

1986’daki nükleer felaketin ardından bölge, “sarkofag” olarak bilinen çelik-beton bir yapı ile kapatılmış, daha sonra bunun üzerine “Yeni Güvenli Muhafaza (NSC)” adı verilen dev dış koruma kubbesi inşa edilmişti. Ancak Greenpeace’in değerlendirmesine göre, bu sistemler aradan geçen yıllar ve özellikle devam eden savaş koşulları nedeniyle tasarlandığı şekilde tam koruma sağlayamıyor.

İŞLEVİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI

Raporda, bazı onarım girişimlerine rağmen NSC’nin işlevselliğinin kısmen zayıfladığı ve iç yapıda meydana gelebilecek bir çöküşün, yüksek miktarda radyoaktif toz ve yakıt parçacıklarını atmosfere karıştırabileceği ifade edildi.

Greenpeace Ukrayna Nükleer Enerji Uzmanı Shaun Burnie ise yaptığı açıklamada, “Sarkofajın içinde tonlarca son derece radyoaktif toz ve yakıt kalıntısı bulunuyor. Eğer iç yapı çökerse bu durum felaket olur. Mevcut dış koruma sistemi de tam olarak onarılamadığı için risk devam ediyor” dedi.

SAVAŞ YENİLEME ÇALIŞMALARINI ENGELLİYOR

Örgüt, özellikle iç yapının bazı bölümlerinin kontrollü şekilde sökülmesi gerektiğini savunurken, bölgede süren savaş nedeniyle bu tür çalışmaların büyük ölçüde aksadığını da vurguladı.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Fransa’nın, 2025 yılında yaşanan saldırıların ardından Çernobil’deki koruyucu kubbenin onarımı için yaklaşık 500 milyon euroya ihtiyaç duyulduğunu açıkladığı da hatırlatıldı.

