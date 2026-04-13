ABD-İran müzakeresini nükleer krizi çıkmaza soktu! “20 yıl dondurma” talebi masayı dağıttı

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen kalıcı ateşkes ve nükleer program odaklı müzakerelerin, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kaldığı bildirildi.

ABD-İran arasındaki telsiz kayıtları ortaya çıktı! Hürmüz'de neler yaşandı?

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD tarafı görüşmelerde İran’a yönelik yaptırımlar kapsamında dondurulmuş fonların bir bölümünün serbest bırakılması ve askeri gerilimin azaltılması yönünde adımlar atmayı kabul etti. Ancak Washington’un buna karşılık, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca tamamen durdurmasını talep ettiği öne sürüldü.

İRAN ŞARTLARI AŞIRI BULMUŞTU

Ayrıca ABD’nin, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı’nda serbest seyrüsefer hakkının güvence altına alınmasını şart koştuğu iddia edildi.

İran tarafının ise bu talepleri “aşırı ve gerçekçi olmayan şartlar” olarak değerlendirdiği, nükleer programın geleceğine ilişkin müzakerelerde esneklik sağlanmadığı ifade edildi. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık noktalarının özellikle uranyum zenginleştirme ve yaptırımların kaldırılması başlıklarında yoğunlaştığı kaydedildi.

İRAN TAVİZ VERMEYECEĞİNİ VURGULADI

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’daki görüşmelerin “bir anlaşmaya varılamadan” sona erdiğini açıklamıştı. Vance, “21 saat süren yoğun görüşmelere rağmen sonuç alınamadı. Bu durum İran için daha olumsuz bir tablo oluşturuyor” ifadelerini kullanmıştı.

İran medyası ise görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeninin ABD’nin “maksimalist talepleri” olduğunu savunarak, Tahran’ın ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini vurguladı.