ABD-İran arasındaki telsiz kayıtları ortaya çıktı! Hürmüz'de neler yaşandı?

Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İran arasındaki gerilim, kamuoyuyla paylaşıldı. İran Devrim Muhafızları’nın devlet televizyonunda yayınladığı telsiz konuşmaları, ABD savaş gemilerine yönelik sert uyarıları ve “ateş açma tehdidini” ortaya koyarken Washington gemilerin bölgeden çekilmediğini ve operasyonların sürdüğünü iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran devlet televizyonu üzerinden Hürmüz Boğazı’nı geçen ABD savaş gemileriyle yapılan telsiz konuşmalarını yayınlayarak bölgedeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Yayınlanan kayıtlarda İran güçlerinin, “ABD gemisi 121” olarak tanımlanan bir savaş gemisini uyardığı ve geri dönmemesi halinde ateş açılacağı yönünde ikazda bulunduğu duyuldu. ABD gemisinin ise “sana yönelik bir tehdit yok” yanıtıyla rotasına devam ettiği ifade edildi.

İRAN "GERİ ÇEKİLDİ" DEDİ, ABD YALANLADI

İran tarafı, bu konuşmaların ardından ABD gemilerinin geri çekildiğini öne sürerken, Washington bu iddiayı doğrulamadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yaptığı açıklamada iki ABD Donanması savaş gemisinin bölgeden geçerek Basra Körfezi’nde görevlerini sürdürdüğünü bildirdi.

MAYIN TEMİZLEME OPERASYONU

ABD tarafı ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme faaliyetlerinin devam ettiğini ve su altı insansız araçlarının da operasyona dahil edileceğini duyurdu. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın “boğazdaki mayınların temizlenmesi” yönündeki ifadelerinin hemen ardından geldi.

Trump, yaptığı açıklamada ABD’nin bölgede mayın temizleme operasyonları yürüttüğünü ve “dünyaya hizmet ettiklerini” savunmuş, ayrıca bazı mayın döşeme gemilerinin imha edildiğini öne sürmüştü.

İRAN'DAN SERT UYARI

Gerilimin bir diğer ayağında İran, boğazdan geçişlere ilişkin sert bir uyarı yayımladı. Devrim Muhafızları, askeri gemilerin geçişine “sert karşılık verileceğini” ve Hürmüz Boğazı’nın yönetiminde tam yetkiye sahip olduklarını açıkladı. Açıklamada, belirli koşullar dışında yalnızca sivil gemilere izin verilebileceği de vurgulandı.

İran Radyo Televizyon Kurumu üzerinden yapılan yayınlar, bölgede askeri tansiyonun yeniden yükseldiği yorumlarına neden olurken, gemilerin gerçekten hedef alınıp alınmadığı ise netlik kazanmadı.

ABD tarafı, tüm operasyonların sürdüğünü ve gemilerin boğazı geçerek görev bölgesine ulaştığını belirtti. Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da kritik bir seyir izleyebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Dünya
İran: Ulaşım altyapısını tamamen tamir ettik
İran: Ulaşım altyapısını tamamen tamir ettik
Son dakika | ABD’den İran’la görüşme açıklaması: Top artık onlarda
Son dakika | ABD’den İran’la görüşme açıklaması: Top artık onlarda
Son Dakika | Pakistan: ABD-İran görüşmeleri devam edecek
Son Dakika | Pakistan: ABD-İran görüşmeleri devam edecek