ABD-İran arasındaki telsiz kayıtları ortaya çıktı! Hürmüz'de neler yaşandı?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran devlet televizyonu üzerinden Hürmüz Boğazı’nı geçen ABD savaş gemileriyle yapılan telsiz konuşmalarını yayınlayarak bölgedeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Yayınlanan kayıtlarda İran güçlerinin, “ABD gemisi 121” olarak tanımlanan bir savaş gemisini uyardığı ve geri dönmemesi halinde ateş açılacağı yönünde ikazda bulunduğu duyuldu. ABD gemisinin ise “sana yönelik bir tehdit yok” yanıtıyla rotasına devam ettiği ifade edildi.

İRAN "GERİ ÇEKİLDİ" DEDİ, ABD YALANLADI

İran tarafı, bu konuşmaların ardından ABD gemilerinin geri çekildiğini öne sürerken, Washington bu iddiayı doğrulamadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yaptığı açıklamada iki ABD Donanması savaş gemisinin bölgeden geçerek Basra Körfezi’nde görevlerini sürdürdüğünü bildirdi.

MAYIN TEMİZLEME OPERASYONU

ABD tarafı ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme faaliyetlerinin devam ettiğini ve su altı insansız araçlarının da operasyona dahil edileceğini duyurdu. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın “boğazdaki mayınların temizlenmesi” yönündeki ifadelerinin hemen ardından geldi.

Trump, yaptığı açıklamada ABD’nin bölgede mayın temizleme operasyonları yürüttüğünü ve “dünyaya hizmet ettiklerini” savunmuş, ayrıca bazı mayın döşeme gemilerinin imha edildiğini öne sürmüştü.

İRAN'DAN SERT UYARI

Gerilimin bir diğer ayağında İran, boğazdan geçişlere ilişkin sert bir uyarı yayımladı. Devrim Muhafızları, askeri gemilerin geçişine “sert karşılık verileceğini” ve Hürmüz Boğazı’nın yönetiminde tam yetkiye sahip olduklarını açıkladı. Açıklamada, belirli koşullar dışında yalnızca sivil gemilere izin verilebileceği de vurgulandı.

İran Radyo Televizyon Kurumu üzerinden yapılan yayınlar, bölgede askeri tansiyonun yeniden yükseldiği yorumlarına neden olurken, gemilerin gerçekten hedef alınıp alınmadığı ise netlik kazanmadı.

ABD tarafı, tüm operasyonların sürdüğünü ve gemilerin boğazı geçerek görev bölgesine ulaştığını belirtti. Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da kritik bir seyir izleyebileceği değerlendiriliyor.