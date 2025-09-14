Cenaze evinde skandal olay: Ailelere yakınının külü diye beton tozu vermişler

191 kişinin cesedinin çürümeye terk edildiği güney Colorado'daki cenaze evinin sahiplerinden biri, eyaleti dolandırmak suçlamasıyla yargılanacak.

Jon Hallford, itiraf anlaşmasından çekildi. Hallford, Yargıcın itiraf anlaşmasını reddetmesinin ardından, cesetlere kötü muamele suçlamasına karşı suçsuz olduğunu iddia etti.

Yargıç, bu kararı, uzlaşma anlaşmasının kurbanlara adalet sağlamadığını söyleyen bu kişilerin yakınlarının ifadelerini dinledikten sonra verdiğini söyledi. Uzlaşma anlaşması, 20 yıl hapis cezasına yol açacaktı.

20 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Polis, 2023 yılında Penrose'daki Return to Nature Cenaze Evi'nde komşuların ceset kokusu aldığını fark etmesinin ardından Hallford ve eşi Carie'yi tutukladı.

Hallford, bu davada federal suçlamalarla 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yetkililer, Hallford çiftinin cenaze evinden dolandırıcılık yaparken lüks bir yaşam sürdürdüklerini söylüyor. Savcılar, çiftin müşterilerden kremasyon için para aldıklarını, ancak cesetleri saklayıp ailelere küle benzeyen kuru beton verdiklerini söylüyor.

Jon Hallford'un jüri yargılaması 9 Şubat'ta başlayacak ve bir ay veya daha uzun süreceği tahmin ediliyor.

ANLAŞMA İPTAL EDİLDİ

Reddedilen ceza indirimi anlaşmasında, Hallford'un eyalet cezasının federal ceza ile eşzamanlı olarak uygulanacağı belirtilmişti. Bu, cezaların ardışık olarak uygulanmasına kıyasla, Hallford'un yıllar önce serbest kalabileceği anlamına geliyordu.

Eyalet Bölge Yargıcı Eric Bentley, dokuz yıllık yargıçlık kariyeri boyunca hiçbir zaman bir ceza indirimi anlaşmasını reddetmediğini belirterek, bunu “mahkeme tarafından alınan aşırı bir önlem” olarak nitelendirdi.

Carie Hallford, kocasıyla aynı suçlarla suçlandı ve suçunu kabul etti. Hallford, cezanın açıklanmasını bekliyor.