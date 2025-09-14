NBA efsanesi Shaq'ten büyük jest: Tüm masrafları karşılayacak

Emekli NBA yıldızı Shaquille O’Neal, ABD'nin Kuzey Carolina eylaetinde meydana gelen ev yangınında yaşamını yitiren dört kız çocuğunun cenaze masraflarını karşılayacak.

ABD'DE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 4 ÇOCUK ÖLDÜ

30 Ağustos'ta ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chadbourn kasabasında yer alan bir evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü evde bulunan 2, 4, 6 ve 7 yaşlarındaki dört kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ailenin 11 yaşındaki en büyük çocuğu ise yangından sağ kurtulmayı başardı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada çocukları evde yalnız bıraktığı gerekçesiyle anne Reagan Powers gözaltına alındı.

Dört kez taksirle öldürme ve ihmalkar çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanan Powers, 400 bin dolarlık kefaletinin ödenmesi halinde serbest kalacak.

Shaquille O’Neal

ÇOCUKLARIN CENAZE MASRAFINI SHAQ ÜSTLENDİ

Feci yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun cenaze masraflarını, NBA efsanesi Shaquille O’Neal'ın üstleneceği belirtildi.

FOX Atalanta'ya konuşan O'Neal, aileye seslenerek "Acınızda yalnız değilsiniz. Sizinle birlikte yas tutuyoruz ve bu yükü taşımanıza elimizden geldiğince yardımcı olmak için buradayız." dedi.