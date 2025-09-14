Uçuşta sigara içen pilot uçağı karıştırdı

Yetkililer, olayın münferit olduğunu ve havayolunun standartlarını yansıtmadığını vurguladı.

Olay, bir kadın pilotun, kaptanın kokpitte elektronik sigara içtiği bildirildikten sonra, Abaco-New Providence seferinde kaptanla birlikte uçmaya devam etmeyi reddetmesiyle başladı.

PİLOT UÇMAYI REDDETTİ

Kaptan pilotun kokpitte elektronik sigara içtiğini bildiren kadın pilot, kokpit dinamikleri ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Operasyon Kontrol Merkezi'ni uyardı ve kaptan pilotla birlikte uçuşu gerçekleştirmeyi reddetti.

Bahamasair, her iki pilotu da derhal uçuştan aldı ve yerine başka bir mürettebat gönderdi. Uçak, saat 16:00'dan sonra, planlan tarihten saatler sonra Marsh Harbour'dan Florida'nın West Palm Beach kentine doğru yola çıktı.

RÖTAR SEBEBİYLE YÜZLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Ancak uçağın ineceği yerde bekleyen yüzden fazla kişi rötar sebebiyle mahsur kaldı. Marsh Harbour–Florida ayağına yaklaşık 30 yolcu rezervasyon yaptırmıştı, 50'den fazlası West Palm Beach'te Abaco'ya dönmek için bekliyordu ve düzinelercesi de New Providence'a dönüş yolculuğuna çıkacaktı. Bazı yolcular bağlantılarını kaçırırken, diğerleri randevularına geç kaldı.

Genel müdür Tracey Cooper, Bahamasair'in tazminat politikalarını uygulayarak bağlantı rezervasyonlarını yeniden yaptığını ve mağdur olan yolcuları desteklediğini söyledi. Kaptanın davranışının Bahamasair'in uçuş ekiplerinin tipik davranışı olmadığını vurguladı.

Cooper, “Bahamasair'de normal bir durum değildi” dedi. “Arada sırada, normların dışında davranan biri olur, ancak o kişi normlara uymuyor diye, herkesin normlara uymadığı anlamına gelmez" dedi.

DİĞER PİLOTLARI TEHDİT ETMİŞ

Bahamasair daha sonra, kaptanın, onun iddia edilen uygunsuz davranışını bildiren diğer pilotları tehdit ettiğine dair iki sesli not aldı. Yetkililer, mesajların uygunsuz ve mesleki standartlara aykırı olduğunu belirtti.

Yöneticiler “vaping”i (e-sigara) doğrudan görmemiş olsalar da, Cooper bu tür davranışların havacılık kurallarını ihlal ettiğini doğruladı. “Sektör standartlarına göre, uçakta sigara içmek ve vaping yasaktır” dedi.

“Hassas ekipmanlarınız var ve ayrıca yolcuların ve diğer mürettebatın sağlığı da söz konusu.”

‘SON DERECE CİDDİYE ALIYORUZ’

Bahamasair yaptığı açıklamada, yolcu güvenliğinin hiçbir zaman tehlikeye atılmadığını ve sıfır tolerans politikasını uyguladığını belirtti. “Bahamasair, her türlü tehdit veya profesyonel olmayan davranışa karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır. Uçuş sırasında herhangi bir güvenlik sorunu bildirilmemiş olsa da, havayolu bu konuyu son derece ciddiye almaktadır” dendi.

Havaalanı personeli Abaco olayını eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirirken, bazı yolcular sosyal medyada hayal kırıklıklarını dile getirerek tazminat talep ettiler ve anlaşmazlığın bu kadar tırmanmasına nasıl izin verildiğini sorguladılar.

Bu olayın yarattığı olumsuzluklara rağmen, Cooper, Bahamasair'in güvenlik sicilinin bozulmadığını ve havayolunun kararlı tavrının profesyonelliğe ve kamuoyunun güvenine olan bağlılığını gösterdiğini iddia etti.