Buzdolabı için yangın uyarısı: Acilen fişten çekin

Buzdolabı için yangın uyarısı: Acilen fişten çekin
Yayınlanma:
ABD’de yetkili kurum, 100 binden fazla buzdolabını yangın ve yanma riski sebebiyle geri çağırdı. Tüketicilerin ürünü derhal fişten çekip ilgili yere teslim etmeleri gerektiği aktarıldı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) geçen hafta, yangın ve yanma tehlikesi nedeniyle 100.000'den fazla Paris Hilton mini buzdolabının geri çağrıldığını duyurdu.

Otomobil üreticisi 355 bin aracı geri çağırıyorOtomobil üreticisi 355 bin aracı geri çağırıyor

Geri çağırma, pembe, beyaz, aqua ve “sıcak pembe” renklerindeki 4 litrelik “Paris Hilton Mini Beauty Fridge” modeli ile pembe ve beyaz renklerdeki 10 litrelik modeli kapsıyor.

27 TANESİ ALEV ALDI

CPSC, tüketicilerin cilt bakımı gibi güzellik ürünlerini soğutmak için pazarlanan mini buzdolaplarının arka veya alt kısmındaki model numarasını kontrol ederek geri çağırma olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

image-4.jpg
CPSC'nin geri çağırma listesine aldığı buzdolabı modeli

Geri çağırma duyurusunda, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi, ancak mini buzdolaplarının aşırı ısınarak alev aldığına dair en az 27 rapor olduğu belirtildi. Tüketicilere, Paris Hilton mini buzdolaplarını kullanmayı derhal bırakmaları, fişini çekmeleri ve geri çağırma için kayıt yaptırmaları tavsiye ediliyor.

Benzin koyarken patlıyorlar! 23 bin araç geri çağrıldıBenzin koyarken patlıyorlar! 23 bin araç geri çağrıldı

SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Çağrıdan sadece Ağustos 2024'ten önce üretilen mini buzdolapları etkileniyor. Geri çağrılan ürünlerin model ve seri numaraları şöyle:

Model numaraları: PH11887, PH11887-1, PZB02-E001, PH12540, PZP01-E001 ve PZW01-E001.

Seri numarası şu şekilde başlayanlar: 2024, 202206 - 202406 ve 202206 - 20240704020.

Ürünler, Kasım 2022'den Temmuz 2025'e kadar çevrimiçi olarak satıldı.

Şirket, buzdolabının kapısına kalıcı bir kalemle “RECALL” (GERİ ÇAĞIRMA) yazılması gerektiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Dünya
Son Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedir
Son Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedir
Müdürünün kafasını kesmişti: Trump’tan katil hakkında açıklama
Müdürünün kafasını kesmişti: Trump’tan katil hakkında açıklama