Buzdolabı için yangın uyarısı: Acilen fişten çekin

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) geçen hafta, yangın ve yanma tehlikesi nedeniyle 100.000'den fazla Paris Hilton mini buzdolabının geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağırma, pembe, beyaz, aqua ve “sıcak pembe” renklerindeki 4 litrelik “Paris Hilton Mini Beauty Fridge” modeli ile pembe ve beyaz renklerdeki 10 litrelik modeli kapsıyor.

27 TANESİ ALEV ALDI

CPSC, tüketicilerin cilt bakımı gibi güzellik ürünlerini soğutmak için pazarlanan mini buzdolaplarının arka veya alt kısmındaki model numarasını kontrol ederek geri çağırma olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

CPSC'nin geri çağırma listesine aldığı buzdolabı modeli

Geri çağırma duyurusunda, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi, ancak mini buzdolaplarının aşırı ısınarak alev aldığına dair en az 27 rapor olduğu belirtildi. Tüketicilere, Paris Hilton mini buzdolaplarını kullanmayı derhal bırakmaları, fişini çekmeleri ve geri çağırma için kayıt yaptırmaları tavsiye ediliyor.

SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Çağrıdan sadece Ağustos 2024'ten önce üretilen mini buzdolapları etkileniyor. Geri çağrılan ürünlerin model ve seri numaraları şöyle:

Model numaraları: PH11887, PH11887-1, PZB02-E001, PH12540, PZP01-E001 ve PZW01-E001.

Seri numarası şu şekilde başlayanlar: 2024, 202206 - 202406 ve 202206 - 20240704020.

Ürünler, Kasım 2022'den Temmuz 2025'e kadar çevrimiçi olarak satıldı.

Şirket, buzdolabının kapısına kalıcı bir kalemle “RECALL” (GERİ ÇAĞIRMA) yazılması gerektiğini belirtti.