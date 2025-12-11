Bulgaristan hükümeti istifa etti!

Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov, ekonomik politikaları ve yolsuzlukla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle haftalarca süren sokak protestolarının ardından bugün hükümetinin istifasını sundu.

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor

Zhelyazkov, kararını parlamentonun güvensizlik oylamasına başlamasından sadece birkaç dakika önce yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

GEREKÇE: TOPLUMSAL MEMNUNİYETSİZLİK

Jelyazkov, parlamentoda yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi.

Rosen Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

Zhelyazkov, "Koalisyonumuz toplandı, mevcut durumu, karşılaştığımız zorlukları ve sorumluluk bilinciyle almamız gereken kararları görüştük" dedi.

HALK SOKAĞA İNMİŞTİ

Bulgaristan'da binlerce kişi dün (10 Aralık) Sofya'da ve diğer birçok ilde gösteri düzenledi. Göztericiler, ülkedeki yolsuzluğa ve hükümetlerin bunu ortadan kaldırmadaki yetersizliğine tepki göstermişti.

Zhelyazkov, "Protestonun kibir ve kendini beğenmişliğe karşı olduğunu, bunun toplumsal bir protesto değil, değerler için bir protesto olduğunu anlıyoruz. Bu, politikalar üzerine siyasi rakiplerin bir araya gelmesi değil, tutumlar üzerine bir buluşmaydı ve bu nedenle Bulgar toplumunun farklı bileşenlerini bir araya getiriyor" dedi.

AVRO CİNSİNDEN HAZIRLANAN İLK BÜTÇE PLANI GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, Zhelyazkov hükümeti, devlet harcamalarını artırmak için sosyal güvenlik katkı paylarını ve temettü vergilerini yükseltme önerilerine karşı çıkan protestoların ardından, avro cinsinden hazırlanan ilk bütçe planı olan 2026 bütçesini geri çekti.

Muhalefetteki 'Değişime Devam Ediyoruz' partisinin lideri Asen Vassilev, hükümetin istifasını, "Bulgaristan'ın normal bir Avrupa ülkesi olma yolunda atılan ilk adımdır" dedi.

Vassilev, "Bir sonraki adım... adil ve özgür seçimler düzenlemektir; son parlamento seçimlerinde olduğu gibi seçim manipülasyonuyla lekelenmiş seçimler değil" diye konuştu.

Zhelyazkov'un kabinesi, halefi seçilene kadar görevde kalacak.