Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Yayınlanma:
Bulgaristan, emeklilik hakkı kazanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mülk edinimi ve resmi başvuru süreciyle uzun süreli oturum izni tanıyor. Beş yıl geçerli bu izin, emeklilere Avrupa’da yeni bir yaşam kapısı açıyor.

BULGARİSTAN’DA EMEKLİLER İÇİN OTURUM İZNİ ŞARTLARI

Komşu ülke Bulgaristan, emeklilik hakkı kazanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mülk edinimi ve resmi başvuru süreciyle uzun süreli oturum izni tanıyor. Komşu ülke Bulgaristan, emeklilik hakkı kazanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mülk edinimi ve resmi başvuru süreciyle uzun süreli oturum izni tanıyor.

Son yıllarda Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konulardan biri yurt dışında emeklilik dönemini geçirmek ve Avrupa’da oturum izni alarak serbest dolaşım hakkına sahip olmak.

bulgaristan-emekliler-icin-oturum-izni-780x470.jpg

Bulgaristan, emeklilik belgesine sahip Türkiye vatandaşlarına bu imkanı sunuyor. En az 250 bin Euro değerinde gayrimenkul alımı şartı arayan ülkelerden farklı olarak, Bulgaristan emeklilik statüsünü ispat edenlere beş yıllık oturum hakkı tanıyor. Bu hak, gerekli evraklarla birlikte yapılan başvurunun kabul edilmesiyle elde ediliyor ve süre doldukça yenilenebiliyor.

Emekli maaşı en az 20 bin lira, bankada da 6 bin eurosu olan Bulgaristan’dan oturum izni alabiliyor; 5 yıl sonra da kalıcı oturum hakkı kazanıyor. Böylece oturum kartı ile pasaport göstermeden Schengen ülkelerine girebiliyor.

BULGARİSTAN’DA OTURUM İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

ekran-goruntusu-2025-10-16-195411.png

Bulgaristan emekli oturum izni için başvuru sahiplerinin pasaport, biyometrik fotoğraf, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve emeklilik belgesi gibi resmi evrakları hazırlamaları gerekiyor. Evrakların Türkiye’de apostil işlemi yapılması, ardından Bulgarcaya tercüme edilmesi ve Bulgaristan makamlarınca onaylanması zorunlu. Başvuru dosyasında, kişinin emeklilik tahsis numarası, emekliliğe hak kazandığı tarih ve emekli maaş tutarının belirtilmiş olması da önem taşıyor.

BULGARİSTAN’DA İKAMET KOŞULLARI

Oturum izni başvurusu sırasında, başvuru sahibinin Bulgaristan’da kalacağı adresi göstermesi gerekiyor. Bu adres bir kira kontratıyla ya da bir yakınının yanında kalınacağına dair taahhütname ile beyan edilebiliyor. Ayrıca Bulgaristan’daki bir bankada en az 4 bin Euro bulunmasını şart koşan düzenleme gereği, başvuru sahibinin adına açılmış hesap üzerinden alınan banka referans mektubu da dosyaya ekleniyor.

SÜREÇ VE YENİLEME

Başvuru, Türkiye’deki Bulgaristan temsilciliklerine yapılıyor ve işlemler ortalama bir ila iki ay arasında sonuçlanıyor. Başvuru olumlu değerlendirildiğinde, emekli kişi Bulgaristan’a giderek yaşadığı şehirdeki Yabancılar Şubesi’nden oturum kartını alıyor. Bu oturum izni beş yıl süreyle geçerli oluyor ve sürenin sonunda tapu, ikamet ve finansal şartlar devam ettiği sürece yenilenebiliyor.

AVRUPA’DA SERBEST DOLAŞIM HAKKI

Bulgaristan uzun dönem oturum izni, kişiye ülkede yaşama hakkı tanıyor ancak çalışma izni sağlamıyor. Ayrıca bu izin Schengen vizesi yerine geçmiyor ancak Bulgaristan oturum kartı sahibi kişiler doğrudan Schengen ülkelerine giriş yapabiliyor. Bu uygulama Bulgaristan’ı tam üyeliğe geçmesi sayesinde, emekliler artık bu ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
Yaşam
Victoria's Secret meleklerinin muhteşem geri dönüşü! Tüm ezberleri bozdular
Victoria's Secret meleklerinin muhteşem geri dönüşü! Tüm ezberleri bozdular
Bilim dünyası "süper odunu" konuşuyor: Çelikten 10 kat güçlü 6 kat hafif
Bilim dünyası "süper odunu" konuşuyor: Çelikten 10 kat güçlü 6 kat hafif