Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor

BULGARİSTAN’DA EMEKLİLER İÇİN OTURUM İZNİ ŞARTLARI

Komşu ülke Bulgaristan, emeklilik hakkı kazanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mülk edinimi ve resmi başvuru süreciyle uzun süreli oturum izni tanıyor.

Son yıllarda Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konulardan biri yurt dışında emeklilik dönemini geçirmek ve Avrupa’da oturum izni alarak serbest dolaşım hakkına sahip olmak.

Bulgaristan, emeklilik belgesine sahip Türkiye vatandaşlarına bu imkanı sunuyor. En az 250 bin Euro değerinde gayrimenkul alımı şartı arayan ülkelerden farklı olarak, Bulgaristan emeklilik statüsünü ispat edenlere beş yıllık oturum hakkı tanıyor. Bu hak, gerekli evraklarla birlikte yapılan başvurunun kabul edilmesiyle elde ediliyor ve süre doldukça yenilenebiliyor.

Emekli maaşı en az 20 bin lira, bankada da 6 bin eurosu olan Bulgaristan’dan oturum izni alabiliyor; 5 yıl sonra da kalıcı oturum hakkı kazanıyor. Böylece oturum kartı ile pasaport göstermeden Schengen ülkelerine girebiliyor.

BULGARİSTAN’DA OTURUM İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

Bulgaristan emekli oturum izni için başvuru sahiplerinin pasaport, biyometrik fotoğraf, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve emeklilik belgesi gibi resmi evrakları hazırlamaları gerekiyor. Evrakların Türkiye’de apostil işlemi yapılması, ardından Bulgarcaya tercüme edilmesi ve Bulgaristan makamlarınca onaylanması zorunlu. Başvuru dosyasında, kişinin emeklilik tahsis numarası, emekliliğe hak kazandığı tarih ve emekli maaş tutarının belirtilmiş olması da önem taşıyor.

BULGARİSTAN’DA İKAMET KOŞULLARI

Oturum izni başvurusu sırasında, başvuru sahibinin Bulgaristan’da kalacağı adresi göstermesi gerekiyor. Bu adres bir kira kontratıyla ya da bir yakınının yanında kalınacağına dair taahhütname ile beyan edilebiliyor. Ayrıca Bulgaristan’daki bir bankada en az 4 bin Euro bulunmasını şart koşan düzenleme gereği, başvuru sahibinin adına açılmış hesap üzerinden alınan banka referans mektubu da dosyaya ekleniyor.

SÜREÇ VE YENİLEME

Başvuru, Türkiye’deki Bulgaristan temsilciliklerine yapılıyor ve işlemler ortalama bir ila iki ay arasında sonuçlanıyor. Başvuru olumlu değerlendirildiğinde, emekli kişi Bulgaristan’a giderek yaşadığı şehirdeki Yabancılar Şubesi’nden oturum kartını alıyor. Bu oturum izni beş yıl süreyle geçerli oluyor ve sürenin sonunda tapu, ikamet ve finansal şartlar devam ettiği sürece yenilenebiliyor.

AVRUPA’DA SERBEST DOLAŞIM HAKKI

Bulgaristan uzun dönem oturum izni, kişiye ülkede yaşama hakkı tanıyor ancak çalışma izni sağlamıyor. Ayrıca bu izin Schengen vizesi yerine geçmiyor ancak Bulgaristan oturum kartı sahibi kişiler doğrudan Schengen ülkelerine giriş yapabiliyor. Bu uygulama Bulgaristan’ı tam üyeliğe geçmesi sayesinde, emekliler artık bu ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor.