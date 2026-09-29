Bu takvim sadece takvim değil! Avustralyalı itfaiyeciler iyilik için soyundu

Avustralya’da itfaiyecilerin her yıl kamera karşısına geçtiği geleneksel takvim projesi, 2027 edisyonuyla yeniden gündeme geldi. Bu yıl 34’üncü kez hazırlanan takvim, yalnızca Avustralya ve ABD’de değil, Avrupa ve Asya’da da daha geniş bir yardım ağı oluşturmayı hedefledi.

ETKİNLİK ÜZERİNDEN GELİR ELDE EDİLECEK

1993’te başlayan proje bugüne kadar hayvanlar ve ihtiyaç sahibi insanlar için 3,5 milyon doların üzerinde bağış sağladı. 2027 edisyonunda ise hayvan refahı, afetlerin ardından toparlanma çalışmaları ve ilk müdahale ekiplerine yönelik destekler ön plana çıktı.

Takvimin ABD ayağında California’daki Pasadena Humane Society için 2 bin dolarlık bağış yapılması planlandı. İtfaiyeciler ayrıca 10-11 Ekim 2026'da Pasadena Convention Center'da düzenlenecek CatCon etkinliğine katılarak takvim satışları üzerinden ek gelir elde etmeyi amaçladı. Etkinlikte yüzlerce sahiplendirilebilir kedi ve yavru kedinin de yeni yuvalar bulması hedeflendi.

BEŞ FARKLI TAKVİM HAZIRLANDI

2027 koleksiyonunda köpek, kedi, at, karma hayvan ve “kahraman” olmak üzere beş farklı versiyon yer aldı.

Özellikle kedi temalı takvimdeki hayvanların tamamının kurtarılmış kedilerden oluştuğu belirtildi. Projeden destek alan kuruluşlar arasında Avustralya'daki kedi kurtarma ve sahiplendirme kuruluşu Best Friends Felines de yer aldı.

Takvim ekibi ayrıca hasta, yaralı ve yetim yabani hayvanların rehabilitasyonuyla ilgilenen kâr amacı gütmeyen Wildcare Incorporated kuruluşuna da destek verdi.

Projenin yardım ağı yalnızca hayvanlarla da sınırlı kalmadı. Takvim gelirlerinden Victoria Gönüllü İtfaiye Birlikleri'nin Gönüllü Destek ve Kurtarma Vakfı'na aktarılan kaynak, orman yangınlarında evlerini kaybeden 23 gönüllü itfaiyeciye mali yardım olarak ulaştırıldı.

SİCİLYA'YA KADAR UZANDI

2027 edisyonuyla birlikte yardım ağı Avrupa'ya da genişledi. Takvim projesi ilk kez bir Avrupa hayvan barınağına destek verdi. İtalya'nın Sicilya bölgesindeki L'Arca di Natalia isimli hayvan barınağı, projenin yeni destek noktalarından biri oldu.

İtfaiyeciler, çekimlerden birinde barınağın “Semu i stissi” (Hepimiz aynıyız) mesajını taşıyan ürünlerini de kullandı.

ÇİN'DE BİNLERCE KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Takvimin Asya'daki ilgisi ise dikkat çekici boyuta ulaştı. Organizatörlerin verdiği bilgilere göre Şanghay'daki Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında 1.200 takvim için 5 binden fazla kişi bekleme listesine girdi.

Takvimle ilgili Çin sosyal medya platformu Xiaohongshu üzerindeki içerikler ise toplamda 10 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Hong Kong'da da proje üzerinden önemli miktarda kaynak toplandı. Takvim satışlarından Hong Kong Dog Rescue ve SPCA HK için 37 bin dolar gelir elde edildi. Bunun yanı sıra bağışlanan 1.000 takvim üzerinden Hong Kong Kızılhaçı'nın Tai Po yardım kampanyası için 20 bin dolar toplandı.

Böylece yıllardır takvim çekimleriyle dikkat çeken Avustralyalı itfaiyecilerin projesi, 2027 edisyonunda Avustralya sınırlarını aşarak hayvan kurtarma çalışmalarından afet mağdurlarına ve ilk müdahale ekiplerine kadar uzanan uluslararası bir yardım kampanyasına dönüştü.