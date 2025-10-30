Brezilya'daki çete operasyonunda ölü sayısı 132'ye yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde "Comando Vermelho" adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ölü sayısı 132'ye yükseldi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan, "favela" (yoksul mahalle) olarak adlandırılan Penha ve Alemao mahallelerinde güvenlik güçleri tarafından 28 Ekim'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

brezilya.jpg

ÖLÜ SAYISI 132'YE YÜKSELDİ

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden Comando Vermelho'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmalarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 4'ü polis 132 kişiye yükseldi.

brezilya-cete-operasyonu.jpg

Penha Mahallesi sakinleri, operasyonda ölen 72 kişinin cesedini Sao Lucas Meydanı'nda topladı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda bazı kişilerin cesetlerin başında ağladıkları dikkati çekti.

Mahalle sakinleri, cesetlerin tahliyesi ve kimlik tespiti için yetkililere çağrıda bulundu.

brezilya-operasyon.jpg

RİO DE JANEİRO VALİSİ POLİSİ TEBRİK ETTİ

Rio de Janeiro Eyaleti Valisi Claudio Castro, operasyonu "tarihi" olarak nitelendirerek güvenlik güçlerini tebrik etti.

Operasyonda suç örgütü elebaşılarından "Belao do Quitungo" lakaplı Thiago do Nascimento Mendes dahil 80 kişi gözaltına alındı, 30 uzun namlulu silah ile çok sayıda dron ele geçirildi.

cete-operasyonu-brezilya.jpg

"Bastırma Operasyonu (Operaçao Contençao)" adı verilen harekatta yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlisi, zırhlı araçlar ve helikopterler yer aldı.

Operasyonla, Rio de Janeiro başta olmak üzere ülkenin 20 eyaletinde etkili olan Comando Vermelho'ya büyük darbe vurulması hedeflendi.

uyusturucu-operasyonu-brezilya.jpg

GÜNEY AMERİKA TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL POLİS OPERASYONU

Brezilya basını, harekatın Güney Amerika tarihindeki en ölümcül polis operasyonu olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Öte yandan, ülkedeki insan hakları kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri, polis müdahalesini "katliam" olarak nitelendirerek olayın uluslararası düzeyde araştırılmasını talep etti.

ete-operation.jpg

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasının durdurulması amacıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

