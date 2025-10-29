Brezilya'da büyük çete operasyonu! Kent ablukaya alındı: En az 64 kişi öldürüldü

Yayınlanma:
Brezilya'da, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP30 zirvesi öncesi Rio de Janeiro eyaletinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. "Comando Vermelho" adlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda tüm kent 2 bin 500 polisle ablukaya alınırken, 4'ü polis an az 64 kişi öldürüldü.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde, gelecek hafta iklim değişikliğiyle mücadele eden belediye başkanlarının katılacağı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP30 zirvesi gerçekleşitirilecek.

Daha önce 2016 Olimpiyatları, 2024 G20 zirvesi ve Temmuz ayında BRICS zirvesine de ev sahipliği yapan eyalette, ödül törenine pop yıldızı Kylie Minogue ve dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel gibi ünlülerin de katılacağı kritik zirve öncesi "Comando Vermelho" adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

rio-de-janeiro.webp

Kentin ablukaya alındığı operasyona ilişkin konuşan Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, operasyona 2 bin 500 polis ve 32 zırhlı aracın katıldığını bildirdi.

ete-operasyon-64-olu.webp

4'Ü POLİS 64 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında silahlı direnişle karşılaştığını belirten Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 64 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

brezilya-uyusturucu-operasyon.webp

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Otobüs devrildi: 46 taraftar yaralı! 4'ü ağırOtobüs devrildi: 46 taraftar yaralı! 4'ü ağır

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

brezilya-uyusturucu-operasyonu.webp

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Çetelerin zırhlı araçların ilerlemesini yavaşlatmak için arabaları yaktığı için bölgeden dumanlar yükseldiği ve silah seslerinin geldiği kaydedildi.

ete-operasyonu-64-olu.webp

Öte yandan gücenlik güçleri tarafından paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin el bombalarıyla donatılmış drone'ları polise karşı kullandığı görüldü.

Brezilya'dan ABD operasyonlarına tepkiBrezilya'dan ABD operasyonlarına tepki

Bölgeden bir muhabirinin aktardığına göre polisler şüphelileri gözaltına almadan önce üstlerini soyuyor.

brezilya-cete-operasyonu.webp

EYALETTE GÜNLÜK YAŞAM DURMA NOKTASINA GELDİ

Güvenlik güçleri ile çete üyeleri arasında yaşanan çatışmalardan dolayı eyalette günlük yaşam durma noktasına geldi.

brezilya-buyuk-cete-operasyonu.webp

Castro, haklarında tutuklama kararı verilen 250 şüpehliden 81'nin yakalandığını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

