BM'den Gazze ateşkesine ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasıyla ilgili BM Genel Sekreter Sözcülüğü aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Guterres, Başkan Donald Trump’ın önerisine dayanan bu anlaşmanın duyurulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Guterres, anlaşmaya giden yolda gösterdikleri diplomatik çabalardan dolayı başta ABD olmak üzere Katar, Mısır ve Türkiye’ye takdirlerini sundu. Genel Sekreter, ilgili tüm taraflara seslenerek, varılan anlaşmanın şartlarına eksiksiz bir şekilde uyma çağrısında bulundu.

Son Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı

GUTERRES'TEN REHİNELER VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Gazze’deki insani durumun ciddiyetine dikkat çeken Guterres, temel beklentilerini net bir şekilde ortaya koydu. "Acılar sona ermelidir" ifadesini kullanan Genel Sekreter, şu üç noktanın derhal sağlanması gerektiğinin altını çizdi:

Tüm rehinelerin serbest bırakılması.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması.

Gazze'ye insani yardımların derhal ve kesintisiz girişinin güvence altına alınması.

SİYASİ SÜREÇ VURGUSU: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM HEDEFİ

Guterres, varılan anlaşmayı sadece mevcut çatışmanın durulması açısından değil, aynı zamanda daha geniş bir siyasi çözüm için de bir fırsat olarak görüyor. BM Genel Sekreteri, tüm paydaşları, bu önemli anı iyi değerlendirmeye çağırdı: