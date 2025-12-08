Trump'ın barışları dökülüyor: Tayland Kamboçya'ya yeniden girdi

Tayland ordusu yaptığı açıklamada, askerlerinin Kamboçya'nın ateşine maruz kalmasının ardından, ülkenin en doğusundaki Ubon Ratchathani eyaletinde iki bölgede çıkan yeni çatışmalarda en az bir Taylandlı askerin öldüğünü ve dördünün yaralandığını belirtti.

Açıklamada, “Tayland tarafı şu anda birkaç bölgedeki askeri hedefleri vurmak için uçakları kullanmaya başladı” denildi.

İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLADI

Kamboçya savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, Tayland ordusunun günlerce süren provokatif eylemlerin ardından şafak vakti iki bölgedeki güçlerine saldırı başlattığını ve Kamboçya birliklerinin misilleme yapmadığını söyledi.

TRUMP'IN 'BARIŞLARI'

ABD Başkanı Trump Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından bitirdiğini öne sürdüğü savaş sayısını sekize çıkardı. Ancak bahsettiği savaşların hepsi bu dönem içinde gerçekleşmedi ve bahsi geçen tüm taraflar anlaşmaların sağlanmasında ABD'nin rolü olduğunu kabul etmiyor.

Aynı zamanda Gazze'de İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal edip bölgedeki soykırımını sürdüren saldırılarının yanı sıra Trump'ın yakın zamanda açıkladığı Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki anlaşma da duyurulmasından saatler sonra gelen çatışmalarla sallandı. Trump'ın tutmayan barışlarının son örneği Tayland ve Kamboçya arasındaki bu gerilimler oldu.

NE OLMUŞTU

Sınır anlaşmazlığı temmuz ayında beş günlük bir savaşa dönüşmüştü. Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ve Trump'ın arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalanmış ve ekim ayında Kuala Lumpur'da iki ülke arasında genişletilmiş barış anlaşması imzalanmıştı.

EN AZ 48 ÖLÜ

Temmuz ayındaki çatışmalarda en az 48 kişi hayatını kaybetti ve tahminen 300.000 kişi geçici olarak yerinden edildi. Komşu ülkeler roket ve ağır top ateşi ile birbirlerine saldırdı.

Ancak geçen ay bir askerini sakat bırakan bir mayın patlamasının ardından Tayland, Kamboçya ile ateşkes anlaşmasının uygulanmasını durdurduğunu açıkladı.

YÜZ BİNLER TAHLİYE EDİLDİ

Tayland ordusu, Tayland'da dört sınır bölgesinde 385.000'den fazla sivilin tahliye edildiğini ve 35.000'den fazlasının geçici barınaklarda konakladığını açıkladı.

Tayland ve Kamboçya, 1907 yılında Fransa'nın Kamboçya'yı koloni olarak yönettiği dönemde ilk kez haritalandırılan 817 km'lik (508 mil) kara sınırındaki sınırları belirlenmemiş noktalarda bir asırdan fazla süredir egemenlik mücadelesi veriyor.