Trump'ın barışları dökülüyor: Tayland Kamboçya'ya yeniden girdi

Trump'ın barışları dökülüyor: Tayland Kamboçya'ya yeniden girdi
Yayınlanma:
Tayland ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tayland'ın Kamboçya ile sınırında hava saldırıları başlattığını duyurdu. Her iki ülke de birbirlerini ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.

Tayland ordusu yaptığı açıklamada, askerlerinin Kamboçya'nın ateşine maruz kalmasının ardından, ülkenin en doğusundaki Ubon Ratchathani eyaletinde iki bölgede çıkan yeni çatışmalarda en az bir Taylandlı askerin öldüğünü ve dördünün yaralandığını belirtti.

Açıklamada, “Tayland tarafı şu anda birkaç bölgedeki askeri hedefleri vurmak için uçakları kullanmaya başladı” denildi.

İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLADI

Kamboçya savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, Tayland ordusunun günlerce süren provokatif eylemlerin ardından şafak vakti iki bölgedeki güçlerine saldırı başlattığını ve Kamboçya birliklerinin misilleme yapmadığını söyledi.

TRUMP'IN 'BARIŞLARI'

ABD Başkanı Trump Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından bitirdiğini öne sürdüğü savaş sayısını sekize çıkardı. Ancak bahsettiği savaşların hepsi bu dönem içinde gerçekleşmedi ve bahsi geçen tüm taraflar anlaşmaların sağlanmasında ABD'nin rolü olduğunu kabul etmiyor.

Aynı zamanda Gazze'de İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal edip bölgedeki soykırımını sürdüren saldırılarının yanı sıra Trump'ın yakın zamanda açıkladığı Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki anlaşma da duyurulmasından saatler sonra gelen çatışmalarla sallandı. Trump'ın tutmayan barışlarının son örneği Tayland ve Kamboçya arasındaki bu gerilimler oldu.

NE OLMUŞTU

Sınır anlaşmazlığı temmuz ayında beş günlük bir savaşa dönüşmüştü. Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ve Trump'ın arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalanmış ve ekim ayında Kuala Lumpur'da iki ülke arasında genişletilmiş barış anlaşması imzalanmıştı.

Tayland ve Kamboçya ateşkesini Enver İbrahim açıkladıTayland ve Kamboçya ateşkesini Enver İbrahim açıkladı

EN AZ 48 ÖLÜ

Temmuz ayındaki çatışmalarda en az 48 kişi hayatını kaybetti ve tahminen 300.000 kişi geçici olarak yerinden edildi. Komşu ülkeler roket ve ağır top ateşi ile birbirlerine saldırdı.

Ancak geçen ay bir askerini sakat bırakan bir mayın patlamasının ardından Tayland, Kamboçya ile ateşkes anlaşmasının uygulanmasını durdurduğunu açıkladı.

Tayland-Kamboçya neden kapıştı? Yıllar öncesinin krizi bitmiyorTayland-Kamboçya neden kapıştı? Yıllar öncesinin krizi bitmiyor

YÜZ BİNLER TAHLİYE EDİLDİ

Tayland ordusu, Tayland'da dört sınır bölgesinde 385.000'den fazla sivilin tahliye edildiğini ve 35.000'den fazlasının geçici barınaklarda konakladığını açıkladı.

Tayland ve Kamboçya, 1907 yılında Fransa'nın Kamboçya'yı koloni olarak yönettiği dönemde ilk kez haritalandırılan 817 km'lik (508 mil) kara sınırındaki sınırları belirlenmemiş noktalarda bir asırdan fazla süredir egemenlik mücadelesi veriyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Dünya
Louvre’da bir kriz daha: Yüzlerce eser mahvoldu
Louvre’da bir kriz daha: Yüzlerce eser mahvoldu
İstismar edilen ayı 'eğitimci'sine saldırdı: O anların videosu ortaya çıktı
İstismar edilen ayı 'eğitimci'sine saldırdı: O anların videosu ortaya çıktı