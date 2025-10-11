Birleşik Arap Emirlikleri'nden Gazze açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Abu Dabi yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes çerçevesini bölgesel istikrar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

ARABULUCULARA TAKDİR

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye, Mısır ve Katar'ın ateşkesin sağlanmasındaki çabalarının takdir edildiği vurgulandı. Ateşkesin, Gazze'deki Filistinli sivil halkın acılarının hafifletilmesi ve insani krizin çözümü yönünde kritik bir adım olduğu ifade edildi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Açıklamada, ateşkesin kalıcı ve kapsamlı bir siyasi çözümün kapısını araladığı belirtilerek, "Bu gelişme, iki devletli çözüm hedefine yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması için tarihi bir fırsat sunmaktadır" denildi. Tüm taraflara, ateşkes şartlarına uyma ve itidalli davranma çağrısı yapıldı.

İNSANİ YARDIM İÇİN ÇAĞRI

BAE, İsrail'in yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, Filistin halkının haklarını güvence altına alan adil bir düzenleme ile mümkün olabileceği kaydedildi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE

İsrail ordusunun, Mısır'da varılan anlaşma uyarınca Gazze'deki "sarı hat" olarak tanımlanan bölgelerden kısmi çekilmesini tamamladığı bildirildi. Ateşkesin yerel saatle dün 12.00'de yürürlüğe girdiği doğrulandı.