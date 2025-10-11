Narkotik'ten BAE'de operasyon! 'Don Vito' yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) mesajıyla aranan Hasan Lala’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, Abdullah Alp Üstün’ün, “CHROOKE” isimli organize suç örgütünün elebaşı olduğunu ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama”, “uyuşturucu ticareti” ve “suç örgütü kurma” suçlarından arandığını belirtti.

Hasan Lala’nın ise aynı örgüt içinde mali işlemlerden sorumlu kişi olduğu, “uyuşturucu ithalatı” ve “örgüt üyeliği” gibi suçlamalarla arandığı bildirildi.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

İki ismin iadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik ve İstihbarat Başkanlıkları, İstanbul Emniyeti ve BAE güvenlik birimlerinin ortak operasyonuyla sağlandı. Operasyona ayrıca Emniyet’in Havacılık ve Özel Harekât Daireleri de destek verdi.

Yerlikaya açıklamasında, “Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” dedi.