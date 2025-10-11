Narkotik'ten BAE'de operasyon! 'Don Vito' yakalandı

Yayınlanma:
“Don Vito” lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ve yardımcısı Hasan Lala, BAE’de yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Operasyon, Türk ve BAE emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) mesajıyla aranan Hasan Lala’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, Abdullah Alp Üstün’ün, “CHROOKE” isimli organize suç örgütünün elebaşı olduğunu ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama”, “uyuşturucu ticareti” ve “suç örgütü kurma” suçlarından arandığını belirtti.

Hasan Lala’nın ise aynı örgüt içinde mali işlemlerden sorumlu kişi olduğu, “uyuşturucu ithalatı” ve “örgüt üyeliği” gibi suçlamalarla arandığı bildirildi.

aa-20251011-39374759-39374758-bakan-yerlikaya-uyusturucu-baronu-ile-suc-orgutu-uyesinin-baede-yakalanarak-turkiyeye-getirildigini-duyurdu.jpg

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

İki ismin iadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik ve İstihbarat Başkanlıkları, İstanbul Emniyeti ve BAE güvenlik birimlerinin ortak operasyonuyla sağlandı. Operasyona ayrıca Emniyet’in Havacılık ve Özel Harekât Daireleri de destek verdi.

aa-20251011-39374759-39374757-bakan-yerlikaya-uyusturucu-baronu-ile-suc-orgutu-uyesinin-baede-yakalanarak-turkiyeye-getirildigini-duyurdu.jpg

Yerlikaya açıklamasında, “Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Türkiye
Vali Şanlıurfa'daki yasakları açıkladı: "Genel emir" diyerek anlattı
Vali Şanlıurfa'daki yasakları açıkladı: "Genel emir" diyerek anlattı
Son Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddia
Son Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddia
Suça sürüklenen çocuğun kaderini hakim belirleyecek
Suça sürüklenen çocuğun kaderini hakim belirleyecek