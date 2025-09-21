Beyaz Saray’ı sarsan rüşvet skandalı ortaya çıktı

ABD basınındaki haberde, olayla ilgili kaynaklara ve iç belgelere atıfta bulunularak, Homan'ın, iş adamı kılığına giren ajanların Trump'ın ikinci döneminde devlet ihalelerini kazanmalarına yardımcı olabileceğini önerdikten sonra parayı kabul ettiğini bildirdi.

The New York Times'a göre, bu olay, Trump'ın ilk döneminde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi'nin vekil müdürü olan Homan'ın rüşvet ve diğer olası suçlardan soruşturulmasına yol açtı.

SORUŞTURMA KAPATILDI

Haber kaynağına göre, Trump yönetimi altında Adalet Bakanlığı yetkilileri, Homan'ın nakit karşılığında belirli eylemlerde bulunmayı kabul etmiş olması konusunda jüriyi ikna edebileceklerinden şüphe duydukları için soruşturmayı kapattılar.

Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz

Ne Beyaz Saray ne de FBI, Homan hakkında soruşturma yapıldığını yalanlamadı.

FBI Direktörü Kash Patel ve Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche'ın ortak açıklamasında, “Bu konu önceki yönetim döneminde ortaya çıktı ve FBI ajanları ve Adalet Bakanlığı savcıları tarafından kapsamlı bir şekilde incelendi. Herhangi bir suç teşkil eden eyleme dair inandırıcı bir kanıt bulunamadı” denildi.

“Bakanlığın kaynakları, asılsız soruşturmalara değil, Amerikan halkına yönelik gerçek tehditlere odaklanmalıdır. Sonuç olarak, soruşturma kapatılmıştır.”

'TRUMP HABERİM YOK' DEDİ

Başkan Donald Trump, o akşam Beyaz Saray'dan akşam yemeğine çıkarken gazetecilere, bu haberlerden haberi olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson, Biden yönetiminin “gerçek suçluları soruşturmak yerine” Trump'ın müttefiklerini ve ülkeye yasadışı olarak giren göçmenleri hedef almak için Adalet Bakanlığı kaynaklarını kullandığını iddia ettiği bir açıklamada, soruşturmayı “yasadışı faaliyetlere dair hiçbir kanıt bulamayan, açıkça siyasi bir soruşturma” olarak nitelendirdi.

Trump Afganistan'a girmek istiyordu: Taliban'dan ABD'ye Bagram resti

“Tom Homan, herhangi bir sözleşme ihale kararında yer almamıştır. O, kariyerinde kolluk görevlisi ve ömür boyu kamu görevlisi olarak Başkan Trump ve ülke adına olağanüstü bir iş çıkaran bir kişidir” dedi.