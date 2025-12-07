Benin'deki darbe girişiminde yeni gelişme

Benin'deki darbe girişiminde yeni gelişme
Yayınlanma:
Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, ülkedeki darbe girişimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Batı Afrika ülkesi Benin’de bir grup asker, sabah saatlerinde darbe yaptığını duyurdu. Devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran grup, "hükümetin feshedildiğini" ve "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" bildirdi.

beninde-askeri-darbe-girisimi.webp

İÇİŞLERİ BAKANI "DARBE DURDURULDU" DEDİ

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, sosyal medya hesabından askeri darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Sabah saatlerinde küçük bir grup askerin devleti ve kurumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla isyan başlattıklarını belirten Seidou, bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesinin, yeminlerine bağlı kaldığını ifade etti.

Benin’de askeri darbe girişimi!Benin’de askeri darbe girişimi!

Seidou, paylaşımında "Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı. Hükümet, halkı günlük işlerini normal şekilde sürdürmeye davet etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Dünya
Mazlum Abdi: ABD'nin desteğine ihtiyacımız var
Mazlum Abdi: ABD'nin desteğine ihtiyacımız var
Şam'daki bir parkta patlama
Şam'daki bir parkta patlama