Benin'deki darbe girişiminde yeni gelişme

Batı Afrika ülkesi Benin’de bir grup asker, sabah saatlerinde darbe yaptığını duyurdu. Devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran grup, "hükümetin feshedildiğini" ve "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI "DARBE DURDURULDU" DEDİ

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, sosyal medya hesabından askeri darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Sabah saatlerinde küçük bir grup askerin devleti ve kurumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla isyan başlattıklarını belirten Seidou, bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesinin, yeminlerine bağlı kaldığını ifade etti.

Seidou, paylaşımında "Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı. Hükümet, halkı günlük işlerini normal şekilde sürdürmeye davet etmektedir” ifadelerine yer verdi.