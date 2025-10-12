Ateşkesten sonra Gazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerinde enkaz buluyor

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle iki yıl süren zorunlu göçlerin ardından Gazze kentine dönen binlerce Filistinli, geride bıraktıkları evlerin ve mahallelerin yerinde yıkım ve enkazla karşılaştı.

DÖNÜŞ SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye devam ediyor.

MAHALLE YOK OLDU

Gazze kentinin kuzeydoğusunda yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki konutlar tamamen yıkılırken, bazı binalar da topçu atışlarına maruz kalarak yaşanmaz hale geldi.

EVLERİNİ BULAMADILAR

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği büyük yıkım sonucu kentin yolları yok edildi ve tanınmaz hale geldi. Onlarca yıl bu bölgede yaşamış Filistinliler, beton yığınlarıyla kaplı sokakların arasında evlerinin yerini bulmakta dahi zorlandı.

ÇADIRLAR BİLE SAĞLAM KALMADI

İsrail'in sivil altyapının yüzde 90’ından fazlasını yok ettiği Gazze'de barınma krizi kış mevsimin yaklaşmasıyla derinleşiyor. Filistinlilerin iki yıldır sığındıkları çadırların artık yıpranması ve yer yer yırtık kumaş parçalarıyla değiştirilmesi nedeniyle, yaklaşan yağmur mevsimi öncesinde insani felaketin derinleşmesinden endişe ediliyor.

ÇADIRLARIN YÜZDE 7’Sİ BARINMAYA UYGUN

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yüzde 93'ünün çöktüğünü, kullanılamaz hale geldiğini ve artık barınmaya uygun olmadığını belirtti.

‘YİNE DE SEVİNÇLİYİZ’

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılan evinin enkazı altında kalan eşyalarını arayan Filistinli Suheyr el-Abesi, İsrail'in sadece evini değil, yaşadığı bölgenin tamamını yıktığını görünce şok olduğunu söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte apar topar evlerini terk ettiğini, tüm eşyalarını, giysilerini ve temel ihtiyaçlarını geride bıraktıklarını belirten Abesi, "Evimiz bombalandıktan sonra hiçbir şeyimiz kalmadı, her şey kullanılamaz hale geldi. Bütün kıyafetlerimiz, eşyalarımız paramparça oldu. Kış geliyor, durumumuzu nasıl idare edeceğimizi bilmiyoruz." dedi.

‘YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ’

Evinin enkazı üzerine çadır kuracağını ifade eden Abesi, "Her şeye rağmen geri döndüğümüz için sevinçliyiz. Evimiz yıkıldı ama yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne dönen bir diğer Filistinli Muhammed el-Halebi de yıkılan evinin enkazını temizleyip, 9 kişilik ailesini barındırmak için çadır kurmaya çalıştığını söyledi.

"Evimiz üç katlıydı, geriye hiçbir şey kalmadı, tamamı yıkıldı." diyeb Halebi, İsrail ordusunun bölgeyi boşaltmaları yönündeki uyarısının ardından ailesiyle birlikte yanlarına hiçbir şey alamadan göç ettiklerini, tüm eşyalarının evin enkazı altında kaldığını anlattı.

‘ŞOK OLDUM’

"Evimi yeniden canlandırmak için kuzeye dönmeyi çok istiyordum ancak evimin yıkılmış olduğunu ve tüm bölgenin küle döndüğünü görünce şok oldum." diye konuşan Halebi, mahalleye geldiklerinde sokakları ve evlerinin yerini tanıyamadıklarını söyledi.

Evi yıkılan Ümmü Yusuf el-Halebi de, "İsrail’in evlerimizi yıkması, onun başarısızlığının ve korkaklığının bir göstergesidir. Her şey Gazze ve Filistin için. Önemli olan çocuklarımızın iyi olması, evlerimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.