Ateşkes olacak mı? Afganistan-Pakistan görüşmesi bugün İstanbul'da
Afganistan ve Pakistan, Türkiye'nin ev sahipliğinde perşembe günü yeniden başlayacak ateşkes görüşmelerinde, bir izleme mekanizmasının ayrıntılarını görüşecek. Ancak taraflar arasında derin bir güvensizlik hakim olduğu belirtiliyor.

Afganistan ve Pakistan müzakerecileri, sınır hattında yaşanan ve 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiği son çatışmaların ardından, düşmanlıkların yeniden başlamasını önlemek amacıyla perşembe günü Türkiye'de ateşkes görüşmelerine yeniden başlayacak. İki ülke, 19 Ekim'de Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda ateşkes üzerinde anlaşmış, ancak ayrıntılar kesinleşmemişti.

GÜVENLİK ŞİKAYETLERİ VE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Son yıllarda giderek gerginleşen ilişkilerin merkezinde karşılıklı güvenlik şikayetleri yer alıyor. İslamabad, Kabil yönetimini Pakistan'da saldırılar düzenleyen militan gruplara barınak sağlamakla suçlarken, Afganistan'daki Taliban yetkilileri bu iddiaları reddediyor ve Pakistan'ı kendi egemenliğini ihlal etmekle suçluyor. Pakistanlı yetkililer ayrıca, Taliban'ın ezeli rakip Hindistan'ın bir vekili gibi davrandığını öne sürüyor.

İZLEME MEKANİZMASI GÖRÜŞÜLECEK

Geçen hafta İstanbul'da sona eren gergin müzakerelerde taraflar, barışı korumak ve ihlalleri cezalandırmak için bir "izleme ve doğrulama mekanizması" kurmayı kabul etmişti. Perşembe günü yeniden başlayacak görüşmelerde müzakerecilerin, bu mekanizmanın ayrıntılarını ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin diğer konuları netleştirmesi bekleniyor. Ancak, her iki tarafın da diğerini iyi niyetle hareket etmemekle suçladığı bir ortamda derin bir güvensizlik hakim. Sınırın haftalardır kapalı olması, her iki taraftaki tüccarlara da büyük ekonomik kayıplar yaşatıyor.

