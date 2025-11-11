Atatürk dünyanın dört bir yanında anıldı

Dünya genelinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi. Ebediyete intikalinin 87. yılında, kıtalar ötesinde düzenlenen anma programlarında Atatürk'ün mirasına ve vatan sevgisine vurgu yapıldı.

KUZEY AMERİKA'DA ANMA TÖRENLERİ

ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde bir tören gerçekleştirildi. KKTC Washington Temsilcisi Damla Güçlü ve Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim'in de katıldığı anmada, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

HEM ABD'DE HEM KANADA'DA

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törene ise Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal ile Türk Amerikan toplumundan çok sayıda vatandaş katıldı. Kanada'nın Toronto kentindeki anma töreni de Başkonsolos Can Yoldaş'ın katılımıyla Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğu'nda yapıldı.

AVRUPA'DA SAYGI DURUŞU

Almanya'nın başkenti Berlin'deki törende konuşan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hiç dinmeyen bir özlem, minnet, saygı ve sevgiyle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törene ise Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ve BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler katıldı. Büyükelçi Dönmez, "Atatürk, milletiyle beraber ülkesinin bağımsızlığını savunarak hepimizin kaderini değiştirmiştir" dedi.

ATATÜRK DAKAR'DA İLK KEZ ANILDI

Senegal'in başkenti Dakar'da, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde ilk kez bir anma töreni düzenlendi. Senegal Silahlı Kuvvetlerine eğitim vermek için bölgede bulunan Türk Deniz Hava Komutanlığı personelinin de katıldığı törende Büyükelçi Sağman, "Atatürk sayesinde hiçbir devletin esaretinde olmadan yaşamanın ve çalışmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.