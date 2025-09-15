Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu

Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu
Yayınlanma:
Avrupa çapında yapılan bir tahmine göre, bu yaz kıtayı vuran şiddetli hava koşulları en az 43 milyar euroluk kısa vadeli ekonomik kayba neden oldu. Bu maliyetin 2029 yılına kadar 126 milyar euroya çıkması bekleniyor.

Analizlere göre, tek bir şiddetli yazın getirdiği sıcaklık, kuraklık ve sel felaketlerinin ekonomiye verdiği zarar, 2024 yılında AB'nin ekonomik üretiminin %0,26'sına ulaştı. Bu analizler, akran değerlendirmesi için sunulmamış olmakla birlikte, bu ay yayımlanan bir akademik çalışmada bulunan hava durumu ve ekonomik veriler arasındaki ilişkilere dayanmaktadır.

SONUÇLAR İHTİYATLI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

En büyük hasar Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta ve Bulgaristan'da meydana geldi. Bu ülkeler, GSYİH'ye benzer bir ölçüt olan 2024 yılı “brüt katma değer”lerinin (GVA) %1'inin üzerinde kısa vadeli kayıplar yaşadı. Bu ülkeleri İspanya, İtalya ve Portekiz gibi diğer Akdeniz ülkeleri izledi.

Mannheim Üniversitesi ve Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomistler, sonuçları “ihtiyatlı” olarak nitelendirdiler, çünkü geçen ay güney Avrupa'yı kasıp kavuran rekor düzeydeki orman yangınlarını veya aynı anda meydana gelen aşırı hava olaylarının birleşik etkisi bu araştırmada hesaba katılmadı.

ARAŞTIRMANIN POLİTİKACILARA DESTEK OLMASI UMULUYOR

Mannheim Üniversitesi'nden ekonomist ve çalışmanın baş yazarı Sehrish Usman, çalışmanın “zamanında yapılan tahminlerinin” resmi verilerin bulunmadığı durumlarda politika yapıcıların desteği hedeflemelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

“Aşırı hava olaylarının gerçek maliyetleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor, çünkü bu olaylar ilk etkisinin ötesine geçen çok çeşitli kanallardan hayatları ve geçim kaynaklarını etkiliyor.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

