Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu

Analizlere göre, tek bir şiddetli yazın getirdiği sıcaklık, kuraklık ve sel felaketlerinin ekonomiye verdiği zarar, 2024 yılında AB'nin ekonomik üretiminin %0,26'sına ulaştı. Bu analizler, akran değerlendirmesi için sunulmamış olmakla birlikte, bu ay yayımlanan bir akademik çalışmada bulunan hava durumu ve ekonomik veriler arasındaki ilişkilere dayanmaktadır.

1898'den beri en sıcak yaz yaşandı

SONUÇLAR İHTİYATLI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

En büyük hasar Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta ve Bulgaristan'da meydana geldi. Bu ülkeler, GSYİH'ye benzer bir ölçüt olan 2024 yılı “brüt katma değer”lerinin (GVA) %1'inin üzerinde kısa vadeli kayıplar yaşadı. Bu ülkeleri İspanya, İtalya ve Portekiz gibi diğer Akdeniz ülkeleri izledi.

Mannheim Üniversitesi ve Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomistler, sonuçları “ihtiyatlı” olarak nitelendirdiler, çünkü geçen ay güney Avrupa'yı kasıp kavuran rekor düzeydeki orman yangınlarını veya aynı anda meydana gelen aşırı hava olaylarının birleşik etkisi bu araştırmada hesaba katılmadı.

Tarihin en sıcak 3'üncü ağustos ayı yaşandı

ARAŞTIRMANIN POLİTİKACILARA DESTEK OLMASI UMULUYOR

Mannheim Üniversitesi'nden ekonomist ve çalışmanın baş yazarı Sehrish Usman, çalışmanın “zamanında yapılan tahminlerinin” resmi verilerin bulunmadığı durumlarda politika yapıcıların desteği hedeflemelerine yardımcı olabileceğini söyledi.