1898'den beri en sıcak yaz yaşandı

İklim değişikliği giderek daha düzensiz hava koşullarına yol açarken, son yıllarda dünya genelinde sıcaklıklar yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, haziran ve ağustos ayları arasında Japonya'nın ortalama sıcaklığı “standart değerin 2,36 °C üzerindeydi ve bu, 1898'de kayıtların başlamasından bu yana en sıcak yaz oldu.”

REKOR KIRILAN ÜST ÜSTE 3’ÜNCÜ YAZ

Ajans, bunun üst üste üçüncü yaz mevsiminde rekor yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini belirtti.

Japonya'da İtfaiye ve Afet Yönetimi Ajansı'na göre, bu yıl 1 Mayıs'tan 24 Ağustos'a kadar ülke genelinde 84 bin 521 kişi kavurucu sıcaklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 83 bin 414 idi.

EN HIZLI ISINMA AVRUPA’DA GÖRÜLÜYOR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin küresel verilerine göre, kıtalardan Avrupa 1990'dan bu yana on yılda en hızlı ısınmayı yaşarken, onu Asya izliyor.

BM’DEN UYARI YAPILMIŞTI

Birleşmiş Milletler geçen ay, küresel sıcaklık artışının işçilerin sağlığı üzerinde giderek kötüleşen bir etkiye sahip olduğu ve üretkenliği de olumsuz etkilediği konusunda uyarıda bulundu. BM, 20 °C'nin üzerindeki her derece için üretkenliğin yüzde 2 ila 3 oranında düştüğünü belirtiyor.

Aşırı sıcaklarla birleşti! Gökyüzünü kaplayacak: 250 kat daha güçlü geliyor

Serin havaları bekleyenlere kötü haber: Eylül’e 40 derecelik sıcaklarla giriyoruz