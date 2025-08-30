Aşırı sıcaklarla birleşti! Gökyüzünü kaplayacak: 250 kat daha güçlü geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kurak ve aşırı sıcaklarla geçen yaz mevsiminin son günlerinin de mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklarla geçeceğini duyurdu.
Bugün ve yarın Türkiye genelinde sıcak ve açık havanın etkili olması beklenirken Akdeniz'in doğusu akşam saatlerine kadar yağış alacak. Aşırı sıcaklarla birleşen polen yoğunluğu da uydu haritalarına yansırken normalin çok üzerinde yoğunluk oluşturan kanarya otu poleni alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
AŞIRI SICAKLARLA BİRLEŞTİ! GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Cumartesi günü için polen yoğunluğu yaşanması beklenirken Türkiye genelinde gökyüzünü kaplayacak kanarya otu poleni için alerji uyarısı yapıldı.
250 KAT DAHA GÜÇLÜ GELİYOR
Açıklamalara göre, yurt genelinde polen yoğunluğu normallerin 250 katına kadar çıkacak. Uzmanlar özellikle astım ve alerjisi bulunan kişilerin bu günlerde dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, “Normallerin 250 katı olan bir polen salınımı geliyor. Kanarya otu polen saldırısına karşı cuma ve cumartesi günleri dikkatli olalım. Alerjisi olanlar çok zorlanacaktır. Çevremizi bilgilendirelim” denildi.
Olası etkiler: Gözlerde kaşınma, burunda kaşınma ve hapşırma, halsizlik, baş ağrısı
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.