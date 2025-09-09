Tarihin en sıcak 3'üncü ağustos ayı yaşandı

Tarihin en sıcak 3'üncü ağustos ayı yaşandı
Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) 2025 Ağustos ayının dünya tarihinde kayıtlara geçen en sıcak üçüncü ağustos ayı olduğunu açıkladı.

C3S ağustosta küresel ortalama yüzey ve deniz sıcaklığına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2025 Ağustos ayı, küresel ortalama sıcaklıklar açısından kayıtlarda ölçülen en sıcak üçüncü ağustos ayı oldu. Ortalama yüzey sıcaklığı 16,6 derece olarak ölçüldü.

ORTALAMA 1,52 DERECE DAHA SICAK

Söz konusu ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemindeki ağustos ayları ortalamasının 0,49 derece üzerinde seyrederken, sanayi öncesi dönem ortalamasını da 1,29 derece aştı.

2025 Ağustos, rekor sıcaklıkların görüldüğü 2023 ve 2024'teki ağustos aylarına kıyasla 0,22 derece daha soğuk geçti.

Eylül 2024-Ağustos 2025 dönemini kapsayan 12 aylık küresel ortalama sıcaklıklar ise 1991-2020 döneminin 0,64 derece ve sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,52 derece üzerinde ölçüldü.

AVRUPA’DA KARA SICAKLIĞI 19,46 DERECE OLDU

Geçen ay, Avrupa'da ortalama kara sıcaklığı 19,46 dereceyle 1991-2020 dönem ortalamasının 0,3 derece üzerinde gerçekleşti.

Avrupa'da en belirgin ortalamanın üzerindeki hava sıcaklıkları Batı Avrupa ülkelerinde yaşandı. İber Yarımadası ve Güneybatı Fransa ise sıcak hava dalgalarından yoğun biçimde etkilendi.

Avrupa dışında, sıcaklıklar en fazla Sibirya, Antarktika'nın bazı bölgeleri, Çin, Kore Yarımadası, Japonya ve Orta Doğu'da ortalamanın üzerinde seyretti.

DENİZ YÜZEYİ ORTALAMA 20,82 DERECE OLDU

Deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı geçen ay 20,82 dereceye ulaştı ve böylece kayıtlardaki üçüncü en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü.

Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Güneybatı Avrupa'da, yazın üçüncü büyük sıcak hava dalgası ve buna eşlik eden olağanüstü orman yangınları yaşandı." ifadesini kullandı.

EMİSYONLARIN AZALTILMASI İÇİN ÇAĞRI

Okyanusların da alışılmadık derecede sıcak seyrettiğine işaret eden Burgess, acilen emisyonların azaltılması ve aşırı iklim olaylarına karşı uyum sağlanması gerektiğini belirtti.

