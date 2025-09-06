İklim krizi alarm veriyor! “En sıcak ve kuru” yazı yaşadılar

Yayınlanma:
Portekiz’de bu yazın, “en sıcak ve en kuru yaz” olduğu bildirildi. Ortalama sıcaklık 30,78 derece olarak ölçülürken bu sıcaklığın meteorolojik ortalamanın 2,9 derece üzerinde olduğu bildirildi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), 2025 yılı yaz dönemi boyunca ülkede ortalama sıcaklığın 30,78 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu sıcaklık seviyesinin uzun dönemli meteorolojik ortalamanın 2,9 derece üzerinde olduğu iletildi.

portekiz-en-sicak-ve-kuru-yazi-yasadi-900002-267416.jpg

EN KURU YAZ MEVSİMİ YAŞANDI

Yetkililer, aynı zamanda bu yıl ‘en kuru yaz’ mevsiminin yaşandığına dikkat çekerek yağış miktarının 10,9 milimetre ölçüldüğünü bildirdi. Söz konusu oranın 1991-2020 yılları arasındaki kayıtlardaki yağış ortalamasının yalnızca yüzde 24’üne denk geldiği belirtildi.

Uzmanlar, bu sıcaklık ve yağış ortalamasıyla 2025 yazının, ülkede kayıtlara geçen ‘en sıcak ve en kuru yaz’ olduğunu vurguladı.

Kaynak:DHA

