Meteoroloji duyurdu: Son 94 yılın en sıcak yazı yaşandı

Meteoroloji duyurdu: Son 94 yılın en sıcak yazı yaşandı
Yayınlanma:
2025 yazında hava aşırı sıcak ve aşırı kuruydu. 1931'den beri en sıcak yaz yaşandı. 33 yeni maksimum sıcaklık rekoru ve 10 yeni minimum sıcaklık rekoru kaydedildi.

Portekiz anakarasının 2025 yazına ait İklim Özeti ülkenin meteoroloji ajansı tarafından yayımlandı. Mevcut verilerin analizinin yapıldığı rapora göre Güney Avrupa ülkesinde son 94 yılın en sıcak yazı yaşandı.

NORMALİN 1,55 DERECE ÜSTÜNDEYDİ

Portekiz Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada son 94 yılın en sıcak yazına ilişkin şu bilgiler verildi:

“1931'den bu yana en sıcak yaz mevsimi yaşandı ve ortalama hava sıcaklığı 23,51 °C ile normal değerin (1991-2020) +1,55 °C üzerindeydi.

Ortalama maksimum hava sıcaklığı değeri 30,78 °C ile 1931'den bu yana en yüksek değerdi ve normal değere göre +2,09 °C'lik bir anomali gösterdi.

Ortalama minimum hava sıcaklığı değeri 16,25 °C ile 1931'den bu yana en yüksek 4. değerdi ve normal değere göre +1,02 °C'lik bir anomali gösterdi.

3 SICAK HAVA DALGASI MEYDANA GELDİ

3 sıcak dalgası meydana geldi

15-20 Haziran tarihleri arasında sıcak dalgası yaşandı.

26 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak dalgası yaşandı. 14 gün sürdü.

29 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında sıcak dalgası: maksimum süre 16 gün; Kuzey ve Merkez iç bölgelerinde en uzun süreli sıcak dalgası.

33 yeni maksimum hava sıcaklığı ve 10 yeni minimum hava sıcaklığı ekstrem değeri kaydedildi.”

EN KURAK YAZ

Toplam yağış miktarı 10,9 mm ile 1931'den bu yana en kurak yaz oldu ve bu değer 1991-2020 normal değerinin sadece %24'üne karşılık geliyor.

1898'den beri en sıcak yaz yaşandı1898'den beri en sıcak yaz yaşandı

Aşırı sıcaklarla birleşti! Gökyüzünü kaplayacak: 250 kat daha güçlü geliyorAşırı sıcaklarla birleşti! Gökyüzünü kaplayacak: 250 kat daha güçlü geliyor

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Dünya
O ülkede 2 yıl içinde 3 kez başbakan değişti
O ülkede 2 yıl içinde 3 kez başbakan değişti
Ünlü aktris havalimanında uyuşturucuyla yakalandı: 7 yıl hapis isteniyor
Ünlü aktris havalimanında uyuşturucuyla yakalandı: 7 yıl hapis isteniyor