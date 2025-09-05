Meteoroloji duyurdu: Son 94 yılın en sıcak yazı yaşandı

Portekiz anakarasının 2025 yazına ait İklim Özeti ülkenin meteoroloji ajansı tarafından yayımlandı. Mevcut verilerin analizinin yapıldığı rapora göre Güney Avrupa ülkesinde son 94 yılın en sıcak yazı yaşandı.

NORMALİN 1,55 DERECE ÜSTÜNDEYDİ

Portekiz Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada son 94 yılın en sıcak yazına ilişkin şu bilgiler verildi:

“1931'den bu yana en sıcak yaz mevsimi yaşandı ve ortalama hava sıcaklığı 23,51 °C ile normal değerin (1991-2020) +1,55 °C üzerindeydi.

Ortalama maksimum hava sıcaklığı değeri 30,78 °C ile 1931'den bu yana en yüksek değerdi ve normal değere göre +2,09 °C'lik bir anomali gösterdi.

Ortalama minimum hava sıcaklığı değeri 16,25 °C ile 1931'den bu yana en yüksek 4. değerdi ve normal değere göre +1,02 °C'lik bir anomali gösterdi.

3 SICAK HAVA DALGASI MEYDANA GELDİ

3 sıcak dalgası meydana geldi

15-20 Haziran tarihleri arasında sıcak dalgası yaşandı.

26 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak dalgası yaşandı. 14 gün sürdü.

29 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında sıcak dalgası: maksimum süre 16 gün; Kuzey ve Merkez iç bölgelerinde en uzun süreli sıcak dalgası.

33 yeni maksimum hava sıcaklığı ve 10 yeni minimum hava sıcaklığı ekstrem değeri kaydedildi.”

EN KURAK YAZ

Toplam yağış miktarı 10,9 mm ile 1931'den bu yana en kurak yaz oldu ve bu değer 1991-2020 normal değerinin sadece %24'üne karşılık geliyor.

1898'den beri en sıcak yaz yaşandı

Aşırı sıcaklarla birleşti! Gökyüzünü kaplayacak: 250 kat daha güçlü geliyor