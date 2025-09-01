9 bin ton toplanacak: 11 bin 300 liradan satılacak

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mısır ekili 10 bin dekar alanda hasat zamanı geldi.

Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 25 rekolte kaybının yaşandığını açıklanan mısır, son yılların en düşük rakamını görmüş olacak.

11 BİN 300 LİRADAN SATILACAK

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 10 bin dekar alanda üretimi yapılan ve hasadı başlayan yağlık mısırda bu yıl aşırı sıcaklar ile birlikte kuraklık nedeniyle yüzde 25 kayıpla 9 bin ton rekolte bekleniyor. Son yılların en düşük rekoltesinin yaşandığı mısır için ton başına açıklanan 11 bin 300 TL fiyat ise üreticiyi girdi maliyetlerinin yüksek olmasında dolayı beklentilerinin altında kaldı.

İslahiye kırsalında 30 yıldır tarımla uğraşan ve birçok ürün çeşidinde ekim yapan Bilal Yetim, "30 yıldır aktif olarak tarım sektörünün içindeyim. Bu yıl 200 dekar yağlık mısır ekimi yaptım. Aşırı sıcakların yanında kuraklık nedeniyle dekar başına 1300 kilo almayı hedefliyorum, desteklemeler ile birlikte 11.300 TL açıklanan fiyat girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı beklentimizin altında kaldı. Açıklanan fiyat beklentimize cevap vermese de günün şartlarında yine de fena değil” diye konuştu.

9 BİN TON TOPLANACAK

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ise İslahiye ve Nurdağı’nda 10 bin dekarda protein değeri yüksek yağlık mısır ekimi yapıldığını belirterek, "Birinci ürün dediğimiz mısırda hasadımız başladı. Bu sene rekolte beklentimiz bin 600 kilogramdı. Kuraklık ve aşırı sıcaklardan kaynak olarak rekoltemiz yüzde 25 oranında düşmesi ile dekar başına ortalama 900 kilogram ile toplamda 9 bin ton ürün almayı hedefliyoruz" dedi.

