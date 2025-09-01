9 bin ton toplanacak: 11 bin 300 liradan satılacak

9 bin ton toplanacak: 11 bin 300 liradan satılacak
Yayınlanma:
Gaziantep'te kuraklığın vurduğu mahsuller arasında yer alan mısır, yüzde 25 rekolte kaybı ile bu yıl 9 bin ton toplanacak. Yüksek proteinli yağlık mısırın tonu 11 bin 300 liradan satılacak.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mısır ekili 10 bin dekar alanda hasat zamanı geldi.

Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 25 rekolte kaybının yaşandığını açıklanan mısır, son yılların en düşük rakamını görmüş olacak.

9-bin-ton-toplanacak-11-bin-300-liradan-satilacak-2.jpg

11 BİN 300 LİRADAN SATILACAK

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 10 bin dekar alanda üretimi yapılan ve hasadı başlayan yağlık mısırda bu yıl aşırı sıcaklar ile birlikte kuraklık nedeniyle yüzde 25 kayıpla 9 bin ton rekolte bekleniyor. Son yılların en düşük rekoltesinin yaşandığı mısır için ton başına açıklanan 11 bin 300 TL fiyat ise üreticiyi girdi maliyetlerinin yüksek olmasında dolayı beklentilerinin altında kaldı.

9-bin-ton-toplanacak-11-bin-300-liradan-satilacak-4.jpg

İslahiye kırsalında 30 yıldır tarımla uğraşan ve birçok ürün çeşidinde ekim yapan Bilal Yetim, "30 yıldır aktif olarak tarım sektörünün içindeyim. Bu yıl 200 dekar yağlık mısır ekimi yaptım. Aşırı sıcakların yanında kuraklık nedeniyle dekar başına 1300 kilo almayı hedefliyorum, desteklemeler ile birlikte 11.300 TL açıklanan fiyat girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı beklentimizin altında kaldı. Açıklanan fiyat beklentimize cevap vermese de günün şartlarında yine de fena değil” diye konuştu.

9-bin-ton-toplanacak-11-bin-300-liradan-satilacak-3.jpg

9 BİN TON TOPLANACAK

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ise İslahiye ve Nurdağı’nda 10 bin dekarda protein değeri yüksek yağlık mısır ekimi yapıldığını belirterek, "Birinci ürün dediğimiz mısırda hasadımız başladı. Bu sene rekolte beklentimiz bin 600 kilogramdı. Kuraklık ve aşırı sıcaklardan kaynak olarak rekoltemiz yüzde 25 oranında düşmesi ile dekar başına ortalama 900 kilogram ile toplamda 9 bin ton ürün almayı hedefliyoruz" dedi.

​​​​​​​

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Ekonomi
Türkiye'nin dev bankası komisyonu kaldırdı!
Türkiye'nin dev bankası komisyonu kaldırdı!
ABD vizelerine zam geliyor: Türk vatandaşları etkilenecek mi? Büyükelçilik açıkladı
ABD vizelerine zam geliyor: Türk vatandaşları etkilenecek mi? Büyükelçilik açıkladı