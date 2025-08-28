Arjantin lideri Milei'ye taşlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma:
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei Buenos Aires eyaletinde yerel seçim kampanyası yürüttüğü sırada taşlı saldırıya uğradı. Başkan yaralanmazken 2 kişi gözaltına alındı.

Arjantin’in liberteryen Devlet Başkanı Javier Milei, 7 Eylül’de gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde düzenlediği kampanya kapsamında ziyaret ettiği Buenos Aires eyaletinde taşlı saldırıya uğradı.

1 KİŞİ YARALANDI 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde konuşma yapan Milei, üstü açık bir araçtayken yurttaşların taşlı protestosuyla karşılaştı.

Arjantinli Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei'yi hızla araçtan indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve bölgeden uzaklaştırdı.

aa-20250827-38942760-38942738-arjantin-devlet-baskani-mileinin-secim-konvoyuna-tasli-saldiri1.jpg

Milei’nin zarar görmediği belirtilirken çevrede bulunan bir kişi taşlardan isabet alması sonucu hafif yaralandı. Olay kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

MUHALEFETİ SORUMLU TUTTU

Hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu.

Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti.

aa-20250827-38942760-38942726-arjantin-devlet-baskani-mileinin-secim-konvoyuna-tasli-saldiri1.jpg

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

ARJANTİN’DE YEREL SEÇİM SÜRECİ

Arjantin’de 7 Eylül’de Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak.

Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.

Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkiliyor.

İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.

Arjantin'in güneyindeki 7.4'lük depremin ardından önlemler alındıArjantin'in güneyindeki 7.4'lük depremin ardından önlemler alındı

Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşü düzenlendiArjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşü düzenlendi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Dünya
Suriye Alevileri özerklik ilan etti: Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi kuruldu
Suriye Alevileri özerklik ilan etti: Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi kuruldu
BM'den Gazze için acil eylem çağrısı
BM'den Gazze için acil eylem çağrısı