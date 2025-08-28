Arjantin lideri Milei'ye taşlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Arjantin’in liberteryen Devlet Başkanı Javier Milei, 7 Eylül’de gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde düzenlediği kampanya kapsamında ziyaret ettiği Buenos Aires eyaletinde taşlı saldırıya uğradı.

1 KİŞİ YARALANDI 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde konuşma yapan Milei, üstü açık bir araçtayken yurttaşların taşlı protestosuyla karşılaştı.

Arjantinli Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei'yi hızla araçtan indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve bölgeden uzaklaştırdı.

Milei’nin zarar görmediği belirtilirken çevrede bulunan bir kişi taşlardan isabet alması sonucu hafif yaralandı. Olay kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

MUHALEFETİ SORUMLU TUTTU

Hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu.

Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

ARJANTİN’DE YEREL SEÇİM SÜRECİ

Arjantin’de 7 Eylül’de Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak.

Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.

Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkiliyor.

İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.

