Arabalar yüzmeye başladı! Meksika’da sel felaketi: 27 ölü

Perşembe ve cuma günleri yağan şiddetli yağmurlar nehirlerin taşmasına neden oldu. 16 kişinin hayatını kaybettiği Meksika'nın doğusundaki Hidalgo, en kötü etkilenen bölgelerden biri oldu.

Hızla akan sular sokaklarda arabaları sürüklerken, otoyollar enkazla tıkanmış ve elektrik kesintisi yaşanmış, binlerce ev hasar gördü veya yıkıldı.

Meteoroloji'den 26 il için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, hükümetin topluluklara yardım etmek, yolları temizlemek ve yardım dağıtmak için 5.400 personel görevlendirdiğini söyledi.

“Nüfusu desteklemek, yolları açmak ve elektrik hizmetini yeniden sağlamak için çalışıyoruz.”

Ayrıca, 3.300 deniz piyadesi tahliye çalışmalarına ve selin ardından temizlik çalışmalarına yardımcı oluyor.

Meksika'daki sel felaketinde yüzen araçlar birbirine girdi

BİR BUÇUK METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Puebla eyalet valisi Alejandro Armenta, eyalette en az dokuz kişinin öldüğünü, beş kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Eyalet hükümeti, sadece Puebla'da tahmini 80.000 kişinin hava koşullarından etkilendiğini belirtti. Veracruz'da ise iki kişi daha hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği'nden sel uyarısı

Etkilenen bölgelerden birinde bir kahve dükkanının sahibi olan Jose Cervantes, “Kimse buna hazırlıklı değildi. Sel bir buçuk metre yüksekliğe ulaştı. Her şey sular altında kaldı, yemek salonu ve tüm restoran, mutfak, banyo, oyun odası, özel alan. Her şey çok kötü durumda” dedi.