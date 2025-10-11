Meteoroloji'den 26 il için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ekim Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımlayarak, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış beklentisi nedeniyle vatandaşları uyardı. Rapora göre, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 il alarm durumunda.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklar arasında ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Sıcaklığın, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Çanakkale hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyıları (Sinop hariç) ile Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.