Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey kıyıları için yeni bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın (11 Ekim Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olması bekleniyor.

6 İLE SEL, SU BASKINI VE HEYELAN UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği değerlendiriliyor. Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MGM BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİNİ DUYURDU

Yağışların 11 Ekim saat 12.00’de başlayıp aynı gün saat 22.00’ye kadar süreceğini duyuran Meteoroloji, özellikle kıyı kesimlerde yağışın kısa sürede etkili olabileceği ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"11.10.2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli'nin, Sakarya'nın ve Kastamonu'nun kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama Zamanı: 11.10.2025 12:00
Bitiş Zamanı: 11.10.2025 22:00"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

