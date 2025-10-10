Soğuk ve yağışlı hava sürüyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!

Soğuk ve yağışlı hava sürüyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 10 Ekim hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu da devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Ekim'e ait hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürecek. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler: Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevreleri.

havaa.jpg

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VE RİSKLER

Yağışların, özellikle Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını talep etti. Olası riskler arasında ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını bulunuyor.

Meteoroloji uzmanından kar uyarısı! O bölgeler beyaza bürünecekMeteoroloji uzmanından kar uyarısı! O bölgeler beyaza bürünecek

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Türkiye
Bitki çayı içerken bir kez daha düşünün!
Bitki çayı içerken bir kez daha düşünün!
Üniversitede gizli kamera skandalı! Üç tıp profesörü görevden uzaklaştırıldı
Üniversitede gizli kamera skandalı! Üç tıp profesörü görevden uzaklaştırıldı
Son dakika | Serdar Öktem cinayetindeki 13 şüpheli adliyede
Son dakika | Serdar Öktem cinayetindeki 13 şüpheli adliyede