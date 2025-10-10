Soğuk ve yağışlı hava sürüyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Ekim'e ait hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürecek. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler: Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevreleri.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VE RİSKLER

Yağışların, özellikle Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını talep etti. Olası riskler arasında ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını bulunuyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.