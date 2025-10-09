Meteoroloji uzmanından kar uyarısı! O bölgeler beyaza bürünecek

Yayınlanma:
Türkiye, yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek kesimler için kar uyarısında bulunurken, özellikle Batı Karadeniz'de cumartesi günü beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti. Doğu'da sıcaklıklar belirgin şekilde düşerken, pazartesiden itibaren ülke genelinde yeniden normallerin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı son değerlendirmelerde hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özellikle yüksek dağlık bölgelerde kar yağışı beklendiğini belirten Şen, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı.

YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

Prof. Dr. Şen'in açıklamalarına göre, 1500-2000 metre ve üzerindeki rakımlarda kar yağışı görülecek. Cumartesi akşamı ve pazar günü Ilgaz, Erciyes ve Palandöken Dağları ile Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek bölgelerde kar etkili olacak. Şehir merkezlerinde kar beklenmezken, Erzurum ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sulu kar görülebileceği tahmin ediliyor.

kar.jpg

DOĞU'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR ANCAK GEÇİCİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarında 6-7 dereceye varan ani düşüşler yaşandı. Ancak Prof. Dr. Şen, bu düşüşün geçici olduğunu ve pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların tüm Türkiye'de tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

İSTANBUL'DA SERİN HAVA VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ

İstanbul'da bugün yağış nedeniyle serin bir hava hakim. Anadolu Yakası'nda akşama kadar devam etmesi beklenen yağışla birlikte sıcaklıklar 14-15 dereceye kadar düştü. Ancak yarın ve sonraki gün İstanbul'da sıcaklıkların 19-20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Batı bölgelerinde ise hafta sonuna kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olacak.

Meteoroloji'den çifte uyarı! İşte hafta sonu tahminleriMeteoroloji'den çifte uyarı! İşte hafta sonu tahminleri

LODOS VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan esen lodosun hızı 60-70 km/saate kadar ulaşacak. Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur bekleniyor.

Prof. Dr. Şen, özellikle cumartesi günü Batı Karadeniz'deki yağışlara dikkat çekerek, geçmiş yıllarda yaşanan su baskınlarının tekrarlanmaması için tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Sivas, Erzincan ve Kastamonu civarlarında da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

