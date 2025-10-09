Meteoroloji'den çifte uyarı! İşte hafta sonu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü belirten Macit, bu soğuk havanın hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki 4-5 gün boyunca etkisini sürdüreceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceğini söyledi.

BATI KARADENİZ VE İSTANBUL'UN KUZEYİNE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Abdullah Macit, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer alan Zonguldak, Bartın, Düzce'nin kuzey ilçeleri ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Pazar günü ise yağışların yine Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını ifade eden Macit, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YURT GENELİNDE HAFTA SONU HAVA DURUMU

Hava Tahmin Uzmanı Macit, yurt genelindeki hava durumu beklentilerini de paylaştı. Cuma günü (yarın) Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış görüleceği bilgisini veren Macit, "Cumartesi de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak görülmesini bekliyoruz" dedi.

Pazar günü ise yağışların Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, yağışlı sistemin Pazartesi gününden itibaren yurdu terk etmesinin beklendiğini bildirdi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul: Macit, İstanbul'da Cumartesi günü yağış beklendiğini ve hava sıcaklığının en yüksek 19 ila 20 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Ankara: Başkentte gece sıcaklıklarının belirgin şekilde düştüğünü söyleyen Macit, Cumartesi günü sağanak yağış beklendiğini ve hava sıcaklığının 15 ila 16 dereceyi geçmeyeceğini aktardı.

İzmir: Macit, İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini, havanın parçalı bulutlu olacağını ve sıcaklığın 23 ila 24 derece civarında seyredeceğini bildirdi.