Samsun’da yollar 5 dakika içinde göle döndü!

Samsun’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

5 DAKİKA İÇİNDE GÖLE DÖNDÜ!

Yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken yağmurun ardından ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bölgemizi etkisi altına alan sağanak yağışların kuvvetli olacağı öngörülmektedir. Ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskine karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı kodlu' uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji yetkilileri, özellikle dere yatakları ve yağışın yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların olumsuzluklara karşı önlem almaları uyarısında bulunmuştu.