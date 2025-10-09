Meteoroloji'den 8 il için 'sarı kodlu' uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 8 ili "sarı kod" ile uyardı. Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ili "sarı kod" ile işaretleyerek uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle iç ve batı kesimlerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sarı kod, hava durumunda "potansiyel tehlike" anlamına gelirken, vatandaşların günlük aktivitelerinde dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller: Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Rize, Trabzon

OLASI RİSKLER VE TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, kuvvetli yağışların beraberinde ciddi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. MGM'den yapılan açıklamada, sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

MGM, vatandaşların can ve mal güvenliği için alması gereken tedbirleri de hatırlattı:

"Vatandaşlarımızın ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları, araçlarını su tahliyesi yetersiz alanlara park etmemeleri, açık alanlarda yıldırımdan korunmak için dikkatli olmaları gerekmektedir."

Fırtına sınıra dayandı! Daha büyüğü geliyor: Tehlike uydu görüntüleriyle ortaya çıktıFırtına sınıra dayandı! Daha büyüğü geliyor: Tehlike uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

BÖLGESEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Yağışların, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

