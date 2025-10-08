Fırtına sınıra dayandı! Daha büyüğü geliyor: Tehlike uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Hızı 75 kilometreyi bulacak fırtına sınıra dayandı! Meteoroloji, vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı; daha büyüğü geliyor. Bulgaristan üzerinde kümelenen fırtınalı ve yağışlı hava ile gelecek tehlike uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahminlerinde 1'i turuncu 35'i sarı kodlu olmak üzere 36 ile uyarıda bulundu. Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve Türkiye üzerinde dönüşünü sürdüren siklon fırtınası Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'dan Kuzey ve Doğuya doğru ilerleyişini sürdürecek.

Olası tehlikelere karşı yeni uyarı haritasını yayımlayan Meteoroloji, fırtına ve yağışla ani oluşabilecek sel ve su baskını riskini açıkladı.

FIRTINA SINIRA DAYANDI! DAHA BÜYÜĞÜ GELİYOR

Türkiye'yi batıdan başlayarak etkisini alan siklon fırtınası günlerdir sürüyor. Beraberinde şiddetli sağanak da bırakan fırtına bugün iç kesimlere doğru ilerlerken yönünü kuzey ve doğu hattına çevirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de sel ve su baskınlarına neden olan yağışlı ve fırtınalı hava bu kez daha şiddetli geliyor. Meteoroloji Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodla uyarı verdi.

Sosyal medyadan olası tehlikelere karşı uyarı yapan Meteoroloji rüzgar hızının 75 kilometreye kadar çıkacağını açıkladı.

TEHLİKE UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşan tehlikeli hava dalgası uydu görüntülerinde de ortaya çıktı. Bulgaristan üzerinde kümelenen fırtına saat saat Türkiye'nin üzerinden ilerleyişini sürdürecek.

Yarın etkisini artıracak fırtına için Meteoroloji'den şu uyarılar yapıldı:

"Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (9.10.2025) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma (10.10.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

"Perşembe günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

