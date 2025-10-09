İstanbul Valiliği'nden sel uyarısı

Son dakika... İstanbul Valiliği gök görültülü sağanak beklentisi nedeniyle iki ilçeye sel ve su baskını uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yağışların yerel olarak 21-50 kg/m2 arasında olabileceği belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ulaşımda aksamaların da yaşanabileceği vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

