İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

SEL UYARISI

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı kodlu' uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Yağışların yerel olarak 21-50 kg/m2 arasında olabileceği belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ulaşımda aksamaların da yaşanabileceği vurgulandı.