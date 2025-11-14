Amazon'un sahibi Mars'a roket fırlattı

Blue Origin'in New Glenn roketi, NASA'nın Mars görevi kapsamında iki uyduyu taşıyarak uzaya fırlatıldı. Öte yandan roketin ilk aşama güçlendiricisi başarılı şekilde iniş yapmayı başardı. Bununla birlikte Jeff Bezos'un şirketi SpaceX'in doğrudan rakibi konumuna geldi.

Milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, önemli bir başarıya imza attı. Şirketin New Glenn roketi, NASA'nın "ESCAPADE" misyonu kapsamında Mars'a gönderilecek iki özdeş uyduyu taşıyarak ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

ROKETİN İLK AŞAMASI BAŞARIYLA İNDİ

İsmini ABD'li astronot John Glenn'den alan New Glenn roketi, uyduları Mars görevi için gerekli yörüngeye yerleştirdikten sonra ilk aşama güçlendiricisi planlandığı gibi başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Blue Origin, fırlatma anını sosyal medya üzerinden canlı yayımladı.

BEZOS, MUSK'IN DOĞRUDAN RAKİBİ HALİNE GELDİ

Bu başarılı fırlatış, Blue Origin'i Elon Musk'ın SpaceX'i ile Mars yolculuğu yarışında doğrudan rakip konumuna getirdi. CNN'in haberine göre, fırlatılan uyduların Güneş ve Dünya arasındaki L-2 Lagrange noktasına yerleştirilmesi ve Eylül 2027'de Mars yörüngesine girmesi planlanıyor. New Glenn roketi, ocak ayında ilk test uçuşunu gerçekleştirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

