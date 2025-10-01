Almanya alarma geçti: Oktoberfest'e bomba tehdidi engeli

Almanya'nın Münih kentinde meydana gelen patlamanın ardından polis, Oktoberfest alanının kapatıldığını duyurdu. Belediye Başkanı Rieter, alana yönelik "doğrulanmış bir bomba tehdidi" olduğunu söyledi.

Almanya polisi, Münih'in güneyindeki bir binada yangın ve patlamaların meydana gelmesinden birkaç saat sonra, Münih’teki Oktoberfest alanının çarşamba günü geçici olarak kapalı kalacağını açıkladı.

Sabah yaşanan patlamadan sonra festivale yönelik bomba tehditleri soruşturuluyor

Oktoberfest’in organizatörleri, web sitelerinde “bomba tehdidi” alındığını duyurdu.

FESTİVALLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polis, Münih'in kuzeyindeki bir apartman binasında patlayıcı cihazlar bulunduğunu ve Bavyera'nın başkentinin merkezine yakın Theresienwiese alanında her yıl düzenlenen Oktoberfest ile olası bir bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

BOMBA TEHDİDİ NEDENİYLE KAPANDI

Oktoberfest web sitesinde “Münih'in kuzeyindeki patlamayla bağlantılı bir bomba tehdidi nedeniyle, Theresienwiese şimdilik saat 17:00'ye kadar kapalı kalacak” dedi.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, festivale yönelik “doğrulanmış” bir patlayıcı tehdidi olduğunu söyledi. “Oktoberfest'i açma riskini göze alamayız” dedi.

NE OLMUŞTU

Münih'in kuzeyindeki bir evde çıkan yangın ve bubi tuzaklarının bulunmasının ardından, polis olayın Oktoberfest ile bağlantısını araştırıyor. Festival, ilk etapta saat 17:00'ye kadar kapalı kalacak.

Son dakika | Almanya Münih'te patlama sesleri!Son dakika | Almanya Münih'te patlama sesleri!

FAİLİN MEKTUBU BULUNDU

Her halükarda, festival alanı en azından saat 17:00'ye kadar kapalı kalacak. Kapatma kararı, bu sabah Lerchenau'da meydana gelen patlamayla bağlantılı. Reiter, “bu sabah failin bir mektubunun bulunduğunu” olduğunu doğruladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

