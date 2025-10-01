Son dakika | Almanya Münih'te patlama sesleri!

Son dakika | Almanya Münih'te patlama sesleri!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Almanya'nın Münih kentinde patlama sesleri. Bir kişinin öldüğü, ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.

Alman basını, Münih'teki işlek cadde olan Lerchenauer Strasse'de bir patlama olduğunu, ekiplerin müdahale ettiğini açıkladı. Polis ekiplerinin operasyon başlattığı da ifade edildi.

1.jpg

Öte yandan Bild tarafından aktarılan bilgilere göre caddedeki patlamada bir kişinin cansız bedeni ve bir de yaralanın olduğu aktarıldı.

2.jpg

İNTİHAR ETTİĞİ YAZILDI

İddialara göre bir kişi önce ailesinin evini ateşe verdi sonrasında ise evdeki patlayıcıları ateşledi. Bild'in aktardığına göre evi yakıp patlayan şahıs daha sonra intihar etti.

3.jpg

MÜNİH POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Münih Polis sözcüsü Thomas Schelshorn, "halka yönelik şu anda bir tehlike bulunmadığını" ve "yıllık bira festivali ile hiçbir bağlantısı olmadığını" söyledi. Schelshorn, şu anda şehirde düzenlenen dünyaca ünlü yıllık bira festivaline atıfta bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Dünya
İtalya'dan sonra İspanya'dan da Sumud'a çağrı
İtalya'dan sonra İspanya'dan da Sumud'a çağrı
Son dakika | ABD'de hükümet resmen kapandı
Son dakika | ABD'de hükümet resmen kapandı