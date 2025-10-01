Son dakika | Almanya Münih'te patlama sesleri!

Alman basını, Münih'teki işlek cadde olan Lerchenauer Strasse'de bir patlama olduğunu, ekiplerin müdahale ettiğini açıkladı. Polis ekiplerinin operasyon başlattığı da ifade edildi.

Öte yandan Bild tarafından aktarılan bilgilere göre caddedeki patlamada bir kişinin cansız bedeni ve bir de yaralanın olduğu aktarıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ YAZILDI

İddialara göre bir kişi önce ailesinin evini ateşe verdi sonrasında ise evdeki patlayıcıları ateşledi. Bild'in aktardığına göre evi yakıp patlayan şahıs daha sonra intihar etti.

MÜNİH POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Münih Polis sözcüsü Thomas Schelshorn, "halka yönelik şu anda bir tehlike bulunmadığını" ve "yıllık bira festivali ile hiçbir bağlantısı olmadığını" söyledi. Schelshorn, şu anda şehirde düzenlenen dünyaca ünlü yıllık bira festivaline atıfta bulundu.