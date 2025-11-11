Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Akdeniz’de Girit Adası açıklarında Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre sabah 4,58 sularında büyüklüğü sırasıyla 5,1 ve 4,9 olarak açıklanan bir deprem meydana geldi. Depremin Türkiye’den de hissedildiği kaydedildi.

Akdeniz açıklarında saat 04:58'de AFAD’a göre 4.9, Kandilli Rasathanesi’nde göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği konusunda da iki kurumun farklı ölçüm yaptığı deprem Girit Adası açıklarında meydana geldi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Sındırgı depremi açıklaması: Marmara'yı tetikler mi?Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Sındırgı depremi açıklaması: Marmara'yı tetikler mi?

AFAD 4,9 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıklarında Girit Adası’na yakın olan 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Son dakika | Sındırgı'da bir deprem dahaSon dakika | Sındırgı'da bir deprem daha

KANDİLLİ 5,1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi tarafından aynı depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede ise depremin 5,1 büyüklüğünde ve 22,1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

TÜRKİYE’DEN DE HİSSEDİLDİĞİ BELİRTİLİYOR

Depremin ardından bazı yurttaşlar sosyal medya üzerinden depremin Türkiye’nin Akdeniz kıyısında bulunan kentlerden de hissedildiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Dünya
Hakan Fidan’dan Beyaz Saray ziyareti ardından Suriye açıklaması
Hakan Fidan’dan Beyaz Saray ziyareti ardından Suriye açıklaması
3 milyar dolarlık zarara karşı operasyon
3 milyar dolarlık zarara karşı operasyon