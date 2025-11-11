Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında saat 04:58'de AFAD’a göre 4.9, Kandilli Rasathanesi’nde göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği konusunda da iki kurumun farklı ölçüm yaptığı deprem Girit Adası açıklarında meydana geldi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Sındırgı depremi açıklaması: Marmara'yı tetikler mi?
AFAD 4,9 OLARAK AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıklarında Girit Adası’na yakın olan 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-11
Saat:04:58:16 TSİ
Enlem:35.43917 N
Boylam:23.01556 E
Derinlik:7.17 km
Detay:https://t.co/Y9QaObs4Nv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 7,17 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Son dakika | Sındırgı'da bir deprem daha
KANDİLLİ 5,1 DEDİ
Kandilli Rasathanesi tarafından aynı depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede ise depremin 5,1 büyüklüğünde ve 22,1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2025
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/lVfUpGOVFB
11.11.2025, 04:58:18 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 22.1 km#Kandilli
TÜRKİYE’DEN DE HİSSEDİLDİĞİ BELİRTİLİYOR
Depremin ardından bazı yurttaşlar sosyal medya üzerinden depremin Türkiye’nin Akdeniz kıyısında bulunan kentlerden de hissedildiğini söyledi.