Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında saat 04:58'de AFAD’a göre 4.9, Kandilli Rasathanesi’nde göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği konusunda da iki kurumun farklı ölçüm yaptığı deprem Girit Adası açıklarında meydana geldi.

AFAD 4,9 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıklarında Girit Adası’na yakın olan 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

KANDİLLİ 5,1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi tarafından aynı depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede ise depremin 5,1 büyüklüğünde ve 22,1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

TÜRKİYE’DEN DE HİSSEDİLDİĞİ BELİRTİLİYOR

Depremin ardından bazı yurttaşlar sosyal medya üzerinden depremin Türkiye’nin Akdeniz kıyısında bulunan kentlerden de hissedildiğini söyledi.