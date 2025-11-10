Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Sındırgı depremi açıklaması: Marmara'yı tetikler mi?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün 5 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre ilçede saat 01.06'da 4.5, saat 05.48'de 4.5, saat 05.50'de 3.9, saat 05.52'de ise 3.6 büyüklüğünde, son olarak saat 09.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedildi.
MARMARA'YI ETKİLER Mİ?
Depremlere ilişkin Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sındırgı'da meydana gelen depremlerin çevre bölgelerdeki depremi etkilemeyeceğini belirten Ercan, "Sındırgı‘da olan depremler ne İzmir’de ne kuzey Marmara’da ne Bursa’da ne Denizli’de ne Muğla’da olacak depremleri tetiklemez" ifadelerini kullandı.
Ercan'ın yapmış olduğu açıklama bu şekilde:
"Değerli arkadaşlar Sındırgı‘da olan depremler ne İzmir’de ne kuzey Marmara’da ne Bursa’da ne Denizli’de ne muğla’da olacak depremleri tetkiklemez. Her depremde depremin odak noktasından yuvarsal olarak yayılan sarsın dalgaları evinizin altından geçerken evinize sallar bu çok olandır buna etkilenmek denmez. Sarsıntıyı duymak denir. Etkilenmek yapının yıpranması ya da yıkılmasıdır. Yaşamınızı ve yaşam sevincinizi hiç değiştirmeden sürdürünüz sevgi ve saygılarımla"