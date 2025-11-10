Son dakika | Balıkesir'de deprem: Çevre illerden de hissedildi

27 Ekim günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilçede saat 09.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 10.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SABAH SAATLERİNDE DE 2 DEPREM DAHA OLDU

Saat 09.41'deki deprem, bugün Sındırgı'nın yaşadığı 5. deprem oldu.

Sındırgı'da bir gecede iki deprem

İlçede sat 01.06'da 4.5, saat 05.48'de 4.5, saat 05.50'de 3.9, saat 05.52'de ise 3.6 büyüklüğünde toplam 4 deprem yaşandı.