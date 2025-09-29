ABD’de uçağın iniş takımında cansız beden bulundu

Avrupa'dan ABD'ye gelen American Airlines hava yolu şirketine ait bir uçağın iniş takımında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Charlotte-Mecklenburg emniyetinden yapılan açıklamada, havalimanı çalışanlarının Avrupa'dan gelen American Airlines uçağına dün sabah rutin bakım sırasında cesedi fark ettiği belirtildi. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmazken, kişinin kaçak yolcu olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Yetkililer, çalışanların bakım sırasında uçağın iniş takımında ceset bulduğunu belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Havalimanı yönetimi, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu ve soruşturmaya destek vereceklerini duyururken, American Airlines da polisle işbirliği içinde olduklarını açıkladı.