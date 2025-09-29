ABD’de uçağın iniş takımında cansız beden bulundu

North Carolina eyaletindeki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda, American Airlines’a ait Avrupa’dan gelen bir uçağın iniş takımında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Avrupa'dan ABD'ye gelen American Airlines hava yolu şirketine ait bir uçağın iniş takımında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Charlotte-Mecklenburg emniyetinden yapılan açıklamada, havalimanı çalışanlarının Avrupa'dan gelen American Airlines uçağına dün sabah rutin bakım sırasında cesedi fark ettiği belirtildi. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmazken, kişinin kaçak yolcu olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Havayolu yanlış uçağı gönderdi uçuş iptal olduHavayolu yanlış uçağı gönderdi uçuş iptal oldu

Taşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdilerTaşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdiler

Yetkililer, çalışanların bakım sırasında uçağın iniş takımında ceset bulduğunu belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Havalimanı yönetimi, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu ve soruşturmaya destek vereceklerini duyururken, American Airlines da polisle işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

