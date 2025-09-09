Havayolu yanlış uçağı gönderdi uçuş iptal oldu

Yayınlanma:
ABD merkezli American Airlines’a havayoluna ait 239 numaralı Roma-Dallas uçuşu iptal edildi. Ancak havayolunun uçuşu iptal etme sebebi yolcuları çileden çıkardı.

ABD merkezli havayolu American Airlines Roma-Dallas seferi için planlanandan farklı uçak gönderdi. Uçağı uçurmak için eğitilmiş pilot olmaması ve koltuk sayısının farklı olması sebebiyle uçuş iptal edildi.

Olaya göre, American Airlines’ın Roma’da Dallas’a gelmek için bekleyen mürettebatına yanlış uçak gönderildi.

KOLTUK SAYISI FARKLI

Havayolunun Roma’da bekleyen pilotları 273 koltuklu Boeing 777-200 için eğitilmişti ve yolcularda bu uçağa göre ayarlanmıştı. Ancak Roma’ya 234 koltuklu Boeing 787-8 model uçak gönderildi.

KALİFİYE PİLOTLAR DA UÇURULAMADI

ABD’deki havayollarını ilgilendiren bir yasaya göre, Roma’ya uçurulacak 787 model için eğitilmiş pilotların da bu uçağı uçurması mümkün değil. Çünkü görevini yapmak üzere yolculuk yapan pilotlar mesaide sayılıyor. Dolayısıyla dinlenme kuralı sebebiyle bu pilotlar da uçağı uçuramayacaktı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

