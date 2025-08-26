Hükümet 400 bin uçak biletini bedava dağıtacak

Ülkenin Turizm Bakanlığı, 200.000'e kadar uluslararası ziyaretçiye ücretsiz gidiş-dönüş iç hat uçak bileti vermeyi teklif etti. Girişim, Tayland kabinesinin onayını bekliyor.

Tayland, siyasi ve güvenlik endişeleri nedeniyle 2025 yılında turizm rakamlarında önemli bir düşüş yaşarken hükümet krize karşı böyle bir hamle atmaya hazırlanıyor. Ülkede turizm, GSYİH'nın yaklaşık %12'sini oluşturduğundan, Tayland hükümeti sektörü desteklemek konusunda kararlı.

22 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILACAK

Bangkok Post, Tayland Turizm Bakanlığı'nın Tayland'daki iç hat gidiş-dönüş biletinin ortalama maliyetinin 110 dolar (3.500 baht) olduğunu dikkate alarak, bu girişime 22 milyon dolar (700 milyon baht) yatırım yapmayı planladığını bildiriyor.

10 KAT GERİ DÖNÜŞ HEDEFLENİYOR

Bu sayede, yabancı turistler uluslararası biletlerini doğrudan bir havayolu şirketi veya seyahat acentesinden satın aldıklarında, 200.000 adede kadar ücretsiz iç hat dönüş bileti sunulabilecek. Bakanlık, kampanyanın yaklaşık 245 milyon dolar (8,8 milyar baht) tutarında yeni turizm geliri yaratacağını ve bu rakamın yatırımın on katından fazla olacağını öngörüyor.

KAMPANYANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Bu girişime bazı kurallar da eşlik ediyor. Teklif, Tayland iç hat uçuşları için geçerli olup uluslararası seyahatleri kapsamıyor ve sadece henüz bilet rezervasyonu yapmamış, hava yoluyla gelen yabancı turistler için uygun olacak. Ücretsiz iç hat dönüş biletleri altı farklı havayolu şirketinde geçerli olacak: Thai Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Bangkok Airways, Thai Lion Air ve Thai Vietjet.

Tayland’da pandemi sonrası turizm tam olarak toparlanamadı. Tayland Merkez Bankası, 2025 yılı için tahminini bu yılın başındaki 39 milyon hedefinden 33 milyon ziyaretçiye düşürdü, bu da %16'lık bir düşüşe tekabül ediyor. Söz konusu girişim ise bu düşüşün ardından turizmi toparlamak için son hamle olarak öne çıkıyor.

