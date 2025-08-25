Arızalanan uçak acil iniş yaptı: Aynı firmanın uçağı daha önce de havada arızalanmıştı

Arızalanan uçak acil iniş yaptı: Aynı firmanın uçağı daha önce de havada arızalanmıştı
Yayınlanma:
Trabzon-Cidde seferini gerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle geri dönüp acil iniş yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağında teknik ekip tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

Trabzon Havalimanı'ndan dün saat 19.40’ta 169 yolcu ve mürettebatla Sudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmek için kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS44 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağının motorlarından birinde havalandıktan kısa süre sonra arıza meydana geldi.

Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan güvenlik önlemleri sonrası uçak, kalkıştan 8 dakika sonra Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Aralarında çoğu Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin yer aldığı yolcular, otobüslerle havalimanından alınarak, otellere yerleştirildi.

YOLCULAR BAŞKA UÇAKLA GÖNDERİLECEK

Acil iniş yapan yolcu uçağında, teknik ekip tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Arızanın onarımı için çalışmalar sürerken, apronda park pozisyonuna alınan uçaktan tahliye edilip otellere yerleştirilen yolcuların ise farklı uçakla Cidde’ye gönderileceği öğrenildi.

AYNI HAVA YOLUNA AİT AYNI TİP UÇAK 2 KEZ ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

Öte yandan, aynı hava yoluna ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağı 2 yıl önce Trabzon-Cidde seferi sırasında tek motorunda alev uzaması meydana gelince, Giresun semalarından geri dönerek aynı havalimanına 2 kez acil acil iniş yapmış, 130 yolcusu da tahliye edilmişti. Uçak, onarımının tamamlanası sonrası Trabzon Havalimanı’ndan ayrılmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı